Є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає «усі сторони» до стриманості на тлі повідомлень про бойові дії в російській Курській області, в якій у місті Курчатов розташована Курська атомна електростанція (АЕС). Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитує сайт відомства.

У відомстві розповіли, що МАГАТЕ «стежить за ситуацією, пов'язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляється, відбувається в районі АЕС».

«Крім того, я наголошую на п'яти конкретних принципах, які допоможуть забезпечити ядерну безпеку та захист, які були встановлені для Запорізької АЕС у контексті поточного конфлікту між Росією та Україною, і які однаково застосовуються в цій ситуації», – сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ уточнив, що до них, зокрема, відноситься необхідність забезпечення фізичної цілісності АЕС незалежно від того, де вони розташовані.

«На цьому етапі я хотів би закликати всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії з потенційними серйозними радіологічними наслідками», – йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ.

Директор МАГАТЕ просить сторони вдатися до максимально можливих обмежень задля уникнення ядерного інциденту з потенційними радіологічними наслідками. Гроссі також запевнив, що перебуває «на зв'язку з уповноваженими органами влади обох країн».

Курська АЕС у російському місті Курчатов має 6 енергоблоків двох типів реакторів: РБМК-1000 і ВВЕР-510. На станції дві РБМК-1000 зупинені, а дві – готові. Крім того, на АЕС будуються два блоки ВВЕР-510.

Нагадаємо, від ранку 6 серпня російські ЗМІ та місцева влада заявила про «прорив ЗСУ» на територію Курської області, де понині відбуваються бої. 9 серпня українські військові заявили, що взяли повністю під свій контроль місто Суджа у Курській області Росії. Є також інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. У зв’язку з цими подіями Кремль ввів режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії.

Офіційно у Генштабі ніяк не коментують події в Курській області. Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії, де три доби наступають ЗСУ, читайте у нашому матеріалі.