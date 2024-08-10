Екіпаж збитого Ка-52 загинув у Курській області

Російська армія вдруге за кілька днів втратила ударний вертоліт Ка-52 разом з екіпажем у Курській області. Про це в суботу, 10 серпня, повідомив блогер та активіст Сергій Стерненко та портал «Мілітарний» із посиланням на російські пропагандистські медіа.

За інформацією росіян, екіпаж Ка-52, який складався з льотчика і штурмана-оператора, загинув. Пропагандисти заявили, що ударний гелікоптер був збитий за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) над Курською областю.

До слова, 6 серпня російські пропагандистські ресурси заявили про збиття гелікоптера Ка-52 над Курською областю. За інформацією російських військових та пропагандистів відомо, що з екіпажу, який складався з двох льотчиків, командир гелікоптера загинув. Своєю чергою, штурман отримав сильні поранення внаслідок жорсткої посадки та був госпіталізований.

Зазначимо, Ка-52 також відомий як «Алігатор» – російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки й координацію дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі. Російський гелікоптер Ка-52, як пише «Мілітарний», оснащений катапультними кріслами, але судячи з їх використання ця система не завжди спрацьовує, і у більшості випадках екіпаж гине або травмується. Вартість гвинтокрила Ка-52 становить 16 млн доларів.