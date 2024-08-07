Спецпризначенцям Служби безпеки України вперше вдалося збити російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це у середу, 7 серпня, повідомив «Бабель» із посиланням на джерела у спецслужбі, а також низка українських ЗМІ.

Зазначається, що російський вертоліт змогли збити Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ. Це сталося над територією Курської області у Росії.

«СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів», – цитує «Бабель» своє джерело у спецслужбі.

Блогер, волонтер та громадський активіст опублікував відео, на якому знято збиття російського Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Безпілотник влучив у задній гвинт гелікоптера.

Довідково. Мі-28 (за кодифікацією НАТО: Havoc, буквально – «спустошувач») — радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Вертоліт здатний виконувати низку маневрів у повітрі: петлю Нестерова, переворот Іммельмана, бочку, політ боком, політ назад, вбік зі швидкістю до 100 км/год, розворот із кутовою швидкістю до 117 градусів/с, максимальна кутова швидкість крену понад 100 град./с.