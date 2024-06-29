Українські захисники знищили чотири ЗРК «ТОР-М2»

Спецпризначенні Служби безпеки України за допомогою дронів-камікадзе уразили вісім різних систем протиповітряної оборони російської армії. Про це повідомила пресслужба СБУ у суботу, 29 червня.

Повідомляється, що безпілотники вразили чотири зенітно-ракетних комплекси «ТОР-М2». Також під удар потрапили три зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцирь-С1» та один зенітно-ракетний комплекс «БУК» окупантів.

«Спецпризначенці СБУ нищать російські системи ППО. Майстерність наших воїнів можете самі оцінити на відео», – зазначили у СБУ.

Як повідомляє портал «Мілітарний», на оприлюдненому відео безпілотники СБУ безперешкодно працюють в умовах насиченості фронту російськими комплексами радіоелектронної боротьби, які мають перебивати сигнал між оператором та безпілотником.

«Знешкодження подібних систем має посилити можливості української авіаційних засобів, яким стане безпечніше залітати на окуповані території. Також ці системи застосовувалися для збиття снарядів GMLRS від реактивної установки HIMARS», – ідеться в повідомленні.

До слова, на початку червня кіберфахівці Служби безпеки України спільно зі Силами оборони вразили ворожу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк» вартістю 25 млн доларів.