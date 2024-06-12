Спецпризначенці вразили комплекс кількома FPV-дронами

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно зі Силами оборони вразили ворожу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк» вартістю 25 млн доларів, повідомила пресслужба СБУ у середу, 12 червня.

У відомстві кажуть, що спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російський комплекс «Зоопарк» кількома FPV-дронами.

«Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але «Зоопарк» це не врятувало», – ідеться в повідомленні.

Розвідувальний комплекс «Зоопарк» досить рідкісна техніка на озброєнні у російської армії. Комплекс призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем – ствольної артилерії та РСЗВ, зауважили в СБУ.

Як додає «Мілітарний», згідно з даними OSINT-сервісу Oryx, росіяни вже втратили дві установки «Зоопарк» (1Л219), чотири «Зоопарк-1» (1Л259) і дванадцять «Зоопарк-1М» (1Л261).

До слова, 12 червня Сили оборони та безпеки України вперше в історії вразили одразу два новітніх винищувачі росіян Су-57, які базувалися на аеродромі «Ахтубінск» в Астраханській області Росії. Як повідомив речник ГУР Андрій Юсов, літаки та особовий склад росіян, які дислокувалися на аеродромі «Ахтубінск», постраждали через дронову атаку.