Один Су-57 отримав значні ушкодження, інший - дещо легші

Сили оборони та безпеки України вперше в історії вразили одразу два новітніх винищувачі росіян Су-57, які базувалися на аеродромі «Ахтубінск» в Астраханській області Росії. Інформацію про ураження літаків підтвердив речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону в середу, 12 червня.

Речник ГУР повідомив, що під час повітряної атаки Сил оборони, яку здійснили у ніч на 9 червня, вдалося уразити два винищувачі Су-57. Літаки та особовий склад росіян, які дислокувалися на аеродромі «Ахтубінск», постраждали через дронову атаку.

«В одного Су-57 – значні пошкодження, і в одного – легші. Імовірно, його буде можливо відновити в швидші терміни. Тим не менше, факт, що вперше уражені літаки Су-57, і вперше уражено два таких “наднових” російських винищувачів», – заявив Андрій Юсов.

Супутникові знімки аеродрому «Ахтубінск»

Нагадаємо, 9 червня ГУР повідомило про атаку на аеродром «Ахтубінск» в Астраханській області Росії, внаслідок чого є безповоротні втрати» серед особового складу російської армії. Тоді розвідники тільки перевіряли інформацію щодо ураження Су-57, проте вже оприлюднили супутникові знімки, які засвідчили ураження поблизу одного з цих винищувачів.

Зазначимо, Су-57 – найсучасніший (п’ятого покоління) російський винищувач, що здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. Його розробка розпочалась на початку 2000-х років, а в 2010 відбувся перший політ винищувача. Літак здатний знищувати всі види повітряних цілей, а також вражати наземні та надводні цілі. Крім того, літак може здійснювати моніторинг повітряного простору на великій відстані. До слова, на озброєнні ПКС Росії було всього шість таких літаків – так, українські сили уразили третину з усього авіапарку Су-57.