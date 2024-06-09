Сили оборони уразили російський винищувач п'ятого покоління Су-57

У суботу, 8 червня, Сили оборони України вперше уразили російський багатоцільовий винищувач Су-57, що був розташований на території аеродрому «Ахтубінск» в Астраханській області Росії. Про це у неділю, 9 червня, повідомили на сайті Головного управління розвідки міноборони України.

ГУР опублікувало супутникові знімки стоянки російського винищувача.

«На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження», – зазначили в українській розвідці.

Супутникові знімки аеродрому «Ахтубінск»

Су-57 – найсучасніший (п’ятого покоління) російський винищувач, що здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. Його розробка розпочалась на початку 2000-х років. Перший політ винищувача відбувся 29 січня 2010 року в російському місті Комсомольськ-на-Амурі. Су-57 здатний знищувати всі види повітряних цілей, а також вражати наземні та надводні цілі. Крім того, літак може здійснювати моніторинг повітряного простору на великій відстані. На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувало всього шість винищувачів Су-57.

Головне управління розвідки наголосило, що аеродром «Ахтубінск» розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Синя позначка - російський аеродром «Ахтубінск» / Скріншот мапи DeepState

За даними російського Telegram-каналу Fighterbomber, який посилається на джерела у Повітряно-космічних силах Росії, винищувач Су-57 атакували три ударні БпЛА. Наразі встановлюють, чи підлягає літак відновленню. За різними оцінками, Су-57 коштує близько 8 млрд доларів.

Зазначимо, що у суботу, 8 червня, міноборони Росії заявило про нібито збиття 25 безпілотників на території тимчасово окупованого Криму та у шести російських областях. Три з них – російська ППО нібито перехопила на території Астраханської області.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за даними Генштабу ЗСУ, армія окупантів втратила 357 літаків та 326 гелікоптерів.

Нагадаємо, вранці суботи, 8 червня, невідомі безпілотники атакували аеродром «Моздок» у Північні Осетії за понад 1000 км від кордону з Україною. На цьому аеродромі окупанти розміщують стратегічні бомбардувальники ТУ-22М3, з яких систематично запускають крилаті ракети Х-22 по території України.