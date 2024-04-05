Ціллю дронів стали аеродроми з авіацією, з якої росіяни обстрілюють Україну

У ніч на п’ятницю, 5 квітня у низці російських міст, де розташовані військові аеродроми з яких росіяни атакують Україну, пролунали вибухи. Як повідомляють Telegram-канали, про звуки вибухів та роботу систем ППО повідомляють з Енгельса в Саратовської області, Морозовська Ростовської області та Єйська, що в Краснодарському краї Росії.

Зокрема, як повідомляє канал Shot, у Морозовську Ростовської області близько першої ночі було чутно перші вибухи.

«Жителі міста Морозовськ Ростовської області повідомляють про гучні вибухи над містом. Попередньо працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Імовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром. За словами очевидців, окрім характерних звуків безпілотників та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі.

Інформацію про нічну атаку безпілотників підтвердила місцева влада. Зокрема, губернатор Ростовської області Василь Голубєв у дусі російської пропаганди повідомив про те, що російські сили ППО збили 40 цілей. Щоправда, тут же зазначив, що внаслідок нічних подій було пошкоджено електропідстанцію.

Зазначимо, що на аеродромі Морозовськ базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, що містить бомбардувальники Су-24, Су-24М, а також Су-34.

Місцеві пабліки російського Єйська повідомили про понад 10 вибухів над містом у ніч на 5 квітня, а також про звуки «автоматних черг у районі місцевого аеродрому і військового містечка».

Інформацію про нічний інцидент визнала місцева влада, яка назвала атаку на російський військовий об’єкт «терористичною» і відзвітувала про відсутність руйнувань.

У місті Єйськ Краснодарського краю розташований аеродром спільного базування. При ньому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони Росії. Наразі цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів для російської армії, яка активно використовує його для здійснення атак по українських містах.

Про нічні вибухи повідомили і в Енгельсі Саратовської області РФ, де також розташовано військовий аеродром. Влада області заявила про атаку БПЛА, які, звісно, всі збили. Також влада відрапортувала, що постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків.

Доповнено. Трохи згодом низка українських ЗМІ, зокрема «Суспільне» та «РБК-Україна» повідомили, що за ударами по російських аеродромах стоять Служба безпеки України разом зі Силами оборони. Внаслідок атаки були знищені щонайменше 6 літаків.

За словами співрозмовників, на летовищі базувалися бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Саме такі Росія використовує для того, аби скидати КАБи по позиціях ЗСУ та прифронтових українських містах.

«Результати спільної спецоперації вражають – знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових росіян стали «двохсотими» чи «трьохсотими», – зазначили у коментарі.

Водночас джерела наголосивши, що «це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал» російських окупантів.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російські регіони регулярно прилітають бойові дрони, внаслідок чого є руйнування і жертви. Зокрема, 2 квітня дрони атакували завод з виробництва «шахедів» в Єлабузі, що у Татарстані. Ціль розташована за понад 1200 км від кордону з Україною.

Міноборони Росії звинувачує в атаках на військові об’єкти в Росії СБУ та ГУР Міноборони. Здебільшого офіційний Київ ці повідомлення не коментує.