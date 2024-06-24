У ніч на 21 червня безпілотники масовано атакували Краснодарський край в Росії

Внаслідок ракетного удару по полігону 726-го навчального центру ППО у місті Єйськ Краснодарського краю було знищено понад сотню безпілотників різного призначення. Про це повідомила пресслужба ВМС України у понеділок, 24 червня.

Як розповіли у відомстві, атака на склад безпілотників у Єйську відбулась у взаємодії зі Службою безпеки України. Завдяки спільним зусиллям було уражено об’єкти військового полігону 726 навчального центру ППО (в/ч 33859, Єйськ) у Краснодарському краї.

«Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання безпілотників різних видів, – йдеться у повідомленні.

У результаті удару українські Військово-морські сили знищили:

20 дронів Shahed-136/Герань-2;

50 ударних безпілотників Ланцет;

40 розвідувальних дронів ZALA;

10 розвідувальних БпЛА SuperCam.

У ВМС ЗСУ зазначили, що також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Додамо, що за інформацією російських пабліків, на об’єкті загинули інструктори та технічний персонал з єлабузького заводу по виробництву дронів-камікадзе «Герань-2». Про втрати серед російських військовослужбовців інформація відсутня.

Зазначимо, що у ніч на 21 червня сили оборони України успішно вразили низку об'єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Повідомлялося про успішний удар по місцях зберігання і підготовки до застосування дронів-камікадзе, навчальних корпусах, пунктах їхнього управління і зв’язку розрахунків, розташованих у Краснодарському краї Росії, що супроводжувалися серією вибухів і масштабною пожежею.