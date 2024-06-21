В ніч п'ятницю, 21 червня, в Росії пролунала серія вибухів

В ніч на п’ятницю, 21 червня, у Краснодарському краю Росії пролунала серія вибухів. Як повідомили російські ЗМІ, регіон масовано атакували ударні БпЛА. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив удари по об’єктах у Краснодарському краю Росії. Ударні БпЛА Сил оборони атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

За даними Telegram-каналу Astra, перша серія вибухів пролунала в місті Ейськ Краснодарського краю. Місцеві жителі повідомляли, що внаслідок атаки розпочалась пожежа. Зазначимо, що у Ейську розташований аеродром, з якого росіяни регулярно атакують Україну.

Крім того, вибухи пролунали Темрюкському та Сіверському районах Краснодарського краю, а також у самому Краснодарі. Жителі Краснодару повідомляли про пожежу на нафтобазі. У оперативному штабі заявили про масовану атаку дронами, яку нібито відбили.

«У Темрюкському районі уламки впали на гостьовий будинок. Загиблих та постраждалих немає. Постояльців готелю евакуювали. Серйозних руйнувань інфраструктури немає. На місці працюють служби екстреного реагування. Також атаку безпілотників було відбито в Ейському районі. Потерпілих із боку цивільного населення та руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби. Також в результаті роботи ППО в селищі Афіпському збиті ворожі БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у оперативному штабі Краснодарського краю повідомили про «падіння» безпілотника на території Ільського нафтопереробного завода, внаслідок чого розпочалась пожежа.

«Надійшла інформація про падіння БпЛА на території Ільського НПЗ. Пошкоджено господарські споруди. Пожежа на площі 50 м² вже ліквідували», – йдеться в заяві.

Міноборони Росії запевняє, що загалом вночі ППО нібито збила 70 ударних безпілотників, з них 43 – у Краснодарському краю. Також окупанти заявили про атаку безпілотників у Криму.

«Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 70 БпЛА над територією Республіки Крим та над акваторією Чорного моря, 43 БпЛА над територією Краснодарського краю та один БпЛА над територією Волгоградської області», – заявили у міноборони Росії.

Доповнено. За даними аналітичної групи «Dnipro OSINT з Гарбузом» у Ейську Краснодарського краю, сталась пожежа на території 726-го навчального центру військ протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС Росії. Ймовірно, пожежа спалахнула внаслідок нічної дронової атаки.

На території 726-го навчального центру військ ППО ЗС Росії спалахнула пожежа

Близько 11:00 Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на об’єкти у Краснодарському краю Росії. За даними Генштабу, в ніч на п’ятницю, 21 червня, БпЛА атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

«Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму», – повідомили у Генштабі.

Також вночі Сили оборони уразили місця зберігання та підготовки до застосування безпілотників типу Shahed, навчальні корпуси, пункти управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї.

«За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією», – підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 20 червня, невідомі безпілотники атакували одразу кілька російських областей, уразивши дві нафтобази та нафтопереробний завод.