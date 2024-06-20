Пожежа на нафтобазі у Тамбовській області Росії

В ніч на четвер, 20 червня, невідомі безпілотники атакували одразу кілька російських областей, уразивши дві нафтобази та нафтопереробний завод. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Міноборони Росії заявило про нібито збиття 15 ударних безпілотників: шість дронів нібито перехопили у над територією Республіки Адигея, три – у Брянській області, ще три – у Краснодарському краю та по одному ударному БпЛА у Ростовській, Бєлгородській та Орловській областях.

Водночас за даними Telegram-каналу Astra, група ударних БпЛА близько 03:00 уразила російську нафтобазу «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», що розташована біля населеного пункту Енем у Республіці Адигея.

На місці події зайнялась пожежа, вогонь охопив площу у 400 м². Атаку також підтвердила місцева влада.

«Сьогодні вночі внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі у смт Енем Тахтамукайського району. О шостій ранку пожежно-рятувальними підрозділами пожежу було повністю ліквідовано. Площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Постраждалих та загрози для мешканців немає», – цитує Astra заяву місцевої влади.

Крім того, за даними Astra, вибухи також пролунали на території Афіпського нафтопереробного заводу, що розташований за вісім кілометрів від Енему. Проте оперативний штаб Краснодарського краю цю інформацію спростовує.

Також вранці невідомі безпілотники атакували нафтобазу в Олінському муніципальному окрузі Тамбовської області. Внаслідок вибуху спалахнув резервуар на території Платонівської нафтобази.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 6 червня, невідомі безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, а також нафтобазу у Старооскольському міському окрузі Білгородської області Росії.