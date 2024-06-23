Одна з військових будівель росіян повністю знищена

Внаслідок масованої атаки БпЛА на Краснодарський край Росії ЗСУ знищили склад безпілотників Shahed та супутню інфраструктуру. Про це повідомили у пресслужбі Військово-Морських сил ЗСУ в неділю, 23 червня.

На відеопорівнянні супутникових знімків видно, що дві будівлі, розташовані у Краснодарському краю Росії, отримали значні ушкодження внаслідок атаки. Так, одна з них, імовірно склад безпілотників, повністю знищена, а будівля, розташована навпроти, зазнала серйозних руйнувань.

У пресслужбі ВМС підтвердили, що склад окупантів та супутню інфраструктуру знищили в ніч на 21 червня. Атака відбулася на місце зберігання та підготовки Shahed-136/Герань-2, а також на навчальні корпуси, пункти управління та зв’язку розрахунків дронів у Краснодарському краї.

«Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2” та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем», – повідомили у пресслужбі ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники також атакували російські нафтопереробні заводи у Краснодарському краю. Ударні БпЛА Сил оборони атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський НПЗ.