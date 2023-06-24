Власник і ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості» проти російського міноборони. Найманці «Вагнера» захопили Ростов-на-Дону і вимагають зустріч з Сєргєєм Шойгу. Серйозність ситуації підтверджує записане відеозвернення президента Росії Владіміра Путіна, в якому він заявив, що Росія веде «боротьбу за виживання», а в країні намагаються «організувати заколот». Війська Вагнера присутні у Воронежі та просуваються звідти на північ. Москва почала готуватися до облоги, в місті введено режим контртерористичної операції, туди стягується бронетехніка, а президент країни, за даними української розвідки, втік у свою резиденцію на Валдай.

ZAXID.NET зібрав заяви і реакції міжнародної спільноти і європейських лідерів на ситуацію в Росії.

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Офіційне керівництво Євросоюзу поки помірковано говорить про уважне відстеження всіх подій в Росії. «Це явно внутрішня проблема Росії. Наша підтримка України та Володимира Зеленського непохитна», – написав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Найбільше стурбовані європейські сусіди Росії. Польща 24 червня зібрала нараду вищого керівництва і уважно відстежує всі події.

«Через ситуацію в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством національної оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном на постійному моніторингу», – написав президент Польщі Анджей Дуда у Twitter.

Литва готова підвищити ступінь бойової готовності армії у випадку необхідності. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що треба готуватися до різних ситуацій: «Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Усе насильство, спрямоване проти України, мало зворотний ефект. Вільнюський саміт НАТО оцінить нові обставини. Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Треба бути готовим до будь-якого сценарію».

Closely following the events. The Kremlin regime reaps what it sows. All the violence directed at Ukraine has backfired.



The NATO Vilnius Summit will evaluate new circumstances. The complex security situation calls for additional measures. We must get ready for any scenario! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 24, 2023

Естонія охороняє кордон з Росією і закликала громадян не їздити туди. Латвія посилила охорону кордону і призупинила пропуск росіян.

«Візи або в’їзд на кордон росіянам, які виїжджають з Росії через поточні події, розглядатися не будуть», – заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс. Напередодні він назвав події в Росії цирком і шоу.

Latvia is closely following the developing situation in Russia and exchanging information with allies



Border security has been strengthened, visa or border entry from Russians leaving Russia due to current events won’t be considered



No direct threat to Latvia at this time — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 24, 2023

Cпікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен прокоментувала, що ситуація в Росії сприятиме перемозі України: «Розкуте, абсолютне зло, жорстокість і безкарність неминуче обертаються проти своїх "визволителів". Поразки на полі бою, так звані "м'ясні штурми", рано чи пізно стає неможливо приховати. Спостерігаючи за подіями останніх днів у Росії, хочеться побажати, щоб божевілля Пригожина, продиктоване відчуттям поразки, стало ще одним переломним моментом, наблизивши перемогу України».

Одним із перших європейських політиків свою думку сміливо висловив голова Комітету в закордонних справах німецького Бундестагу Міхаель Рот. Він вважає, що публічне приниження президента Путіна є провалом для диктатури.

«Чи російський злочинний режим серйозно хитається, я не знаю. Але в умовах жорсткої диктатури це схоже на суперкрах, коли хтось ставить під сумнів владу абсолютного правителя. Приниження Путіна. І це на очах у світової громадськості», – написав він у Twitter.

Ob das russische Verbrecherregime ernsthaft wankt, weiß ich nicht. Aber in einer knallharten Diktatur kommt es einem Super-GAU gleich, wenn jemand die Macht des absoluten Herrschers infrage stellt. Eine Demütigung Putins. Und das vor den Augen der Weltöffentlichkeit. — Michael Roth - official (@MiRo_SPD) June 24, 2023

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський пожартував, що літня відпустка в деокупованому Криму стає більш реальною.

Koukám, že se moje letní dovolená na Krymu přibližuje. ️ — Jan Lipavský (@JanLipavsky) June 24, 2023

США уважно стежать за подіями і поки не роблять заяв.

«Президента Джо Байдена поінформували про розвиток ситуації в Росії. Офіційні особи розглядають останні коментарі Пригожина, у яких він назвав російське військове керівництво "злим" і сказав, що їх "треба зупинити", як щось більше, ніж його звичайна риторика. Двоє представників адміністрації заявили, що співробітники національної безпеки в Білому домі обережні, щоб не надавати подальших зважень, доки вони не зрозуміють, що відбувається», – пише CNN.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що слабкість Росії очевидна.

«Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. Слабкість Росії очевидна. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу», – написав Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що будь-яка проблема в тилу ворога відповідає нашим інтересам. Але висновки із цієї ситуації робити зарано, тому що Пригожин повстав проти всієї російської машини.

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