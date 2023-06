Власник і ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості» проти російського міноборони. Найманці «Вагнера» захопили Ростов-на-Дону і вимагають зустріч з Сєргєєм Шойгу. Серйозність ситуації підтверджує записане відеозвернення президента Росії Владіміра Путіна, в якому він заявив, що Росія веде «боротьбу за виживання», а в країні намагаються «організувати заколот». Війська Вагнера присутні у Воронежі та просуваються звідти на північ. Москва почала готуватися до облоги, в місті введено режим контртерористичної операції, туди стягується бронетехніка, а президент країни, за даними української розвідки, втік у свою резиденцію на Валдай.

ZAXID.NET зібрав заяви і реакції міжнародної спільноти і європейських лідерів на ситуацію в Росії.

***

Офіційне керівництво Євросоюзу поки помірковано говорить про уважне відстеження всіх подій в Росії. «Це явно внутрішня проблема Росії. Наша підтримка України та Володимира Зеленського непохитна», – написав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Найбільше стурбовані європейські сусіди Росії. Польща 24 червня зібрала нараду вищого керівництва і уважно відстежує всі події.

«Через ситуацію в Росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством національної оборони, а також із союзниками. Перебіг подій за нашим східним кордоном на постійному моніторингу», – написав президент Польщі Анджей Дуда у Twitter.

Литва готова підвищити ступінь бойової готовності армії у випадку необхідності. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що треба готуватися до різних ситуацій: «Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Усе насильство, спрямоване проти України, мало зворотний ефект. Вільнюський саміт НАТО оцінить нові обставини. Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Треба бути готовим до будь-якого сценарію».

Closely following the events. The Kremlin regime reaps what it sows. All the violence directed at Ukraine has backfired.



The NATO Vilnius Summit will evaluate new circumstances. The complex security situation calls for additional measures. We must get ready for any scenario!