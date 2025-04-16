Дорогу прокладають на території лісництва «Шипот» поблизу Полонини Руни

Всесвітній фонд охорони природи 15 квітня оприлюднив супутникові знімки нової дороги у лісництві «Шипот», для зведення якої знищили частину пралісу поблизу Полонини Руни. Природоохоронці вимагають у Міндовкілля та прокуратури притягнути винних до відповідальності.

Тендер на будівництво лісової автомобільної дороги на території лісництва «Шипот» та Лютянського лісництва у березні 2025 року оголосила філія «Ужгородського лісового господарства» держпідприємства «Ліси України». Підряд за 9,2 млн грн виграла компанія «Уждорбуд» місцевого бізнесмена Івана Коби.

Як повідомили у WWF-Україна, дорога, що вестиме до полонини Руна, де планується будівництво вітропарку, пролягає через «Праліси лісництва Шипот».

«Частина цих територій є пралісами та їх охоронними зонами, що робить таке прокладання дороги незаконним та загрожує унікальним природним екосистемам України. Проєкт будівництва дороги грубо порушує чинне законодавство України міжнародні зобов’язання України, зокрема Бернську конвенцію та Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат», – зазначили у Всесвітньому фонді охорони природи.

За словами природохоронців, попри їх неодноразові заклики зупинити тендер на будівництво лісової дороги й анулювати видані лісорубні квитки, дорогу через праліс в Карпатах таки проклали, знищивши його частину.

«Станом на 15 квітня супутникові знімки підтверджують факт прокладеної дороги через усі виділи та квартали, вказані в тендері. Зокрема й у виділах 1-2 кварталу 3 лісництва “Шипот” – це територія пралісу та його буферна зона. У реєстрі ці рубки досі позначені як “не розпочаті”, хоча насправді роботи вже завершені», – зауважили у WWF-України.

Супутникові знімки нової дороги у лісництві «Шипот». Фото WWF-Україна

За порушення вимог охорони пралісів та будівництво дороги Всесвітній фонд охорони природи вимагає від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, ДП «Ліси України» та Офісу генпрокурора притягнути винних до відповідальності.

Додамо, що праліси Карпат – це найстаріші лісові екосистеми України. У Європі залишилось менш як 320 тис. га таких лісів, 100 тис. га з яких, за оцінкою WWF, розташовані в Україні.