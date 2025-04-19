Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про нібито перемир'я на Великдень

Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Владіміра Путіна щодо перемир’я на Великдень. Президент України зауважив, що Росія вже порушила власну обіцянку. Про це Володимир Зеленський написав у суботу, 19 квітня, у своєму Telegram-каналі.

Близько 16:45 російські ЗМІ, зокрема, пропагандистське інформаційне агентство ТАСС, з посиланням на Кремль написали, що диктатор Владімір Путін оголосив так зване «пасхальне перемир’я». Путін нібито наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Володимир Зеленський назвав це «грою з життями людей» та зауважив, що після заяви Путіна Україну почали атакувати російські ударні безпілотники.

«Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей – зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. “Шахеди” в нашому небі – це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей», – написав Володимир Зеленський.

Також президент України повідомив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирського. За його словами, українські військові продовжують активність на території Курської області та зберігають позиції. Водночас на території Бєлгородської області ЗСУ вдалося просунутися та збільшити зону контролю.

Заяву Путіна щодо нібито припинення вогню на Великдень також прокоментував міністр МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що Україна ще 11 березня погодилась на повне припинення бойових дій, однак Росія відкинула цю пропозицію.

«Зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями [...]

Росія в будь-який момент може погодитись на пропозицію щодо повного й безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, яка вже з березня на столі. Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках», – йдеться у заяві Андрія Сибіги.

Нагадаємо, 18-19 березня Володимир Зеленський та Владімір Путін під час розмов з Дональдом Трампом погодились на 30-денну відмову від ударів по енергооб’єктах. При цьому Україна висловлювала готовність до повного припинення вогню, однак російський диктатор не погодився на цю пропозицію.

Станом на 16 квітня, за словами речника МЗС України Георгія Тихого, Росія понад 30 разів порушила так зване енергетичне перемир’я.