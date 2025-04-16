За добу росіяни атакували енергетичні об'єкти в трьох різних областях

Росія не дотримується так званого «енергетичного перемир’я», яке сама й запропонувала, продовжуючи пошкоджувати українські електромережі. За менш ніж місяць від початку дії припинення вогню по енергооб’єктах Україна зафіксувала понад 30 фактів порушення «енергетичного перемир’я», повідомив у середу, 16 квітня, речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час брифінгу в Києві Георгій Тихий повідомив, що росіяни продовжують пошкоджувати українські електромережі. Зокрема, за останню добу в Україні зафіксували три факти порушення «перемир’я».

«Зокрема, в Миколаївській області пошкоджено трансформатор. Також пошкоджено трансформатор внаслідок обстрілів в околицях Херсона. І третє, вчора була пошкоджена лінія енергопередач у Полтавській області. Все це вважається порушеннями енергетичного перемир'я», – повідомив речник МЗС.

Загалом від нібито початку припинення вогню по енергооб’єктах Росія порушила його понад 30 разів, повідомив Тихий. За його словами, детальні факти про порушення Україна регулярно направляє до штаб-квартир міжнародних організацій та країн-партнерів.

Що передбачає «енергетичне перемир’я»

18 березня між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним відбулась телефонна розмова. Результатами цього діалогу стала згода Путіна на 30-денне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. 19 березня під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського український президент також висловив готовність припинити удари по енергетичних об’єктах.

Крім того, за результатами переговорів української, російської та американської делегацій у Саудівській Аравії 25 березня країни домовилися запобігти атакам на комерційні судна у Чорному морі.

Майже одразу після початку «перемир’я» російська влада звинуватила Україну в його порушенні, заявивши, що нібито передала раднику Дональда Трампа з нацбезпеки Майку Волцу нібито список порушень Україною мораторію на удари по енергооб'єктах.

Втім, ще 26 березня у пресслужбі Генштабу відреагували на закиди росіян та наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Водночас у Генштабі, а також Офісі президента підтвердили факти російських атак на енергетичну інфраструктуру України – після атаки на Херсон 1 квітня, внаслідок якої 45 тис. людей залишилися без електропостачання, Україна поінформувала США про порушення «енергетичного перемир’я» з боку Росії.