1 квітня росіяни атакували енергетичний об'єкт у Херсоні

Україна передала Сполученим Штатам Америки інформацію про те, що Росія вкотре порушила так зване «енергетичне перемир’я». Про це повідомив у вівторок, 1 квітня, президент України Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що росіяни 1 квітня завдали цілеспрямованого удару безпілотником по енергетичному об’єкту в Херсоні. Через атаку, яка порушує перемир’я, частина міста залишилася без електрики.

«Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії», – сказав президент.

Нагадаємо, удар безпілотників по Херсону відбувся вранці 1 квітня. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, без електропостачання залишилися 45 тис. споживачів.

Тим часом російський голова МЗС Сєргєй Лавров заявив, що передав раднику Дональда Трампа з нацбезпеки Майку Волцу нібито список порушень Україною мораторію на удари по енергооб'єктах. Він заявив, що Росія начебто стовідсотково дотримується «енергетичного перемир’я».

Втім, ще 26 березня у пресслужбі Генштабу відреагували на закиди росіян та наголосили, що інформація не відповідає дійсності. Водночас, за словами радника президента України Дмитра Литвина, з 18 березня російські солдати вже кілька разів порушували умови перемир’я, завдавши щонайменше вісім ударів по енергетичних об’єктах України.

Що передбачає «енергетичне перемир’я»

18 березня між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним відбулась телефонна розмова. Результатами цього діалогу стала згода Путіна на 30-денне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. 19 березня під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського український президент також висловив готовність припинити удари по енергетичних об’єктах.

Крім того, за результатами переговорів української, російської та американської делегацій у Саудівській Аравії 25 березня країни домовилися запобігти атакам на комерційні судна у Чорному морі.