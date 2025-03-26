Наслідки російського обстрілу Трипільської ТЕС / 11 квітня 2024 року

З 18 березня російські військові завдали щонайменше 8 ударів по енергетичних об’єктах України. Раніше Росія заявляла, що Владімір Путін наказав припинити атакувати енергетичну інфраструктуру. Про це ввечері вівторка, 25 березня, повідомив радник президента України Дмитро Литвин.

У вівторок, 25 березня, після зустрічей української та російської делегацій з представниками США у Саудівській Аравії, на сайті Кремля опублікували повідомлення. З-поміж іншого у ньому йшлося про нібито припинення російських атак на українську енергетику з 18 березня. Тоді ж Владімір Путін під час розмови з Дональдом Трампом нібито заявив про готовність до 30-денного часткового перемир’я.

Водночас росіяни кожного дня подовжують атакувати Україну ударними безпілотниками. За даними радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина, у цей проміжок часу російські військові завдали щонайменше 8 ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

«З 18 березня вони продовжують завдавати ударів по наших енергетичних обʼєктах бомбами, ударними безпілотниками та безпілотними літальними апаратами. Ми не будемо вдаватися в подробиці, але вже було вісім підтверджених влучень в енергетичні обʼєкти. А щоночі наші сили ППО збивають близько сотні ударних безпілотників – і багато з них, ймовірно, мали на меті інші енергетичні обʼєкти. Якби не наші захисники, влучень могло б бути набагато більше», – написав Дмитро Литвин.

Радник президента України наголосив, що неправдиві заяви – частина свідомої політики Росії, а всі обіцянки російського диктатора потребують перевірки.

«Росіяни брешуть навіть тоді, коли правда очевидна. Це просто брехня заради брехні. Ось чому все, що вони говорять або обіцяють, потрібно перевіряти», – наголосив Дмитро Литвин.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. Під час перемовин Україна висловила готовність до повного припинення вогню вздовж всієї лінії фронту строком на 30 днів.

18 березня між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним відбулась телефонна розмова. Однак Путін погодився лише на 30-денне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Того ж дня російські пропагандисти заявили, що російський диктатор нібито наказав військовим припинити атаки на енергооб’єкти.

19 березня під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського український президент також висловив готовність припинити удари по енергетичних об’єктах.