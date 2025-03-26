Пожежа внаслідок атаки дронів на НПЗ у Брянські області Росії у січні 2024 року

Російське міністерство оборони заявило, що Сили оборони України нібито порушили умови припинення вогню, які затвердили делегації у Саудівській Аравії – там звинуватили Україну в атаках на енергетичні об’єкти в ніч на середу, 26 березня. У пресслужбі Генерального штабу ЗСУ відреагували на закиди російського міністерства та наголосили, що інформація про атаки не відповідає дійсності.

В Росії заявили, що у ніч на 26 березня дрони ЗСУ нібито завдали ударів по енергооб’єктах у двох областях Росії. Крім того, росіяни звинуватили Україну в атаках на енергетику Криму.

«Заяви міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності. Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

В Генеральному штабі наголосили, що російське міністерство оборони поширює дезінформацію та безпідставні звинувачення для того, щоб затягнути російсько-українську війну.

Нагадаємо, за результатами переговорів української, російської та американської делегацій у Саудівській Аравії країни домовилися запобігти атакам на комерційні судна у Чорному морі. Крім того, країни продовжують здійснювати заходи для реалізації угоди щодо припинення атак на об’єкти енергетичної інфраструктури з 18 березня – саме у порушенні цієї частини Росія звинувачує Україну.

Втім, за словами радника президента України Дмитра Литвина, з 18 березня російські солдати вже кілька разів порушували умови перемир’я, завдавши щонайменше вісім ударів по енергетичних об’єктах України. Також окупанти стали активніше завдавати ударів по житловій інфраструктурі та цивільних об’єктах – зокрема, у Сумах внаслідок російської атаки 24 березня, постраждала сотня людей – серед них понад 20 дітей.