Росіяни вдарили по центральній частині Сум

Вдень понеділка, 24 березня, російські військові обстріляли центральну частину Сум. Під атаку потрапила школа. Про це повідомили голова ОВА Володимир Артюх та виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

За словами Володимира Артюха, ракетний удар пошкодив кілька багатоповерхівок у центрі міста. Зокрема, під обстріл потрапила школа. Діти на момент атаки перебували в укритті. Спочатку виконувач обов’язків міського голови повідомляв, що внаслідок удару постраждали 28 людей, серед яких чотири дитини. Однак, згодом кількість травмованих зросла до кількох десятків.

На місці події виникли пожежі, рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Також російський обстріл пошкодив медичний заклад.

Доповнено. «Суспільне» з посиланням на інформацію виконувача обов’язків міського голови повідомило, що кількість постраждалих зросла до 74 людей, серед них 13 – діти. Прокуратура Сумської області розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнено 18:49. У Сумській міській раді повідомили про збільшення кількості постраждалих внаслідок російського удару до 88 людей. Серед них – 17 дітей.

Рятувальники ліквідували пожежі у квартирах п’ятиповерхового будинку, загальною площею 150 м², а також приватного будинку на площі 50 м².

Нагадаємо, 21 березня росіяни атакували Сумщину шістьма авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.