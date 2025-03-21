Наслідки російської атаки на Сумщину

Вдень п’ятниці, 21 березня, російські військові атакували селище Краснопілля Сумської області, скинувши шість керованих авіаційних бомб. Внаслідок атаки загинули шестеро людей. Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

За даними слідчих, російські окупанти протягом години скинули на центр Краснопілля шість керованих авіаційних бомб (КАБ). Внаслідок російської атаки загинули троє місцевих жителів, ще двоє – отримали травми. Через обстріл у Краснопіллі пошкоджені адміністративні та приватні будівлі.

Крім того, близько 16:00 окупанти атакували безпілотником мотоцикл у селищі Рожковичі Шосткинського району. Внаслідок атаки 55-річний водій та 44-річний пасажир отримали поранення.

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 15 березня Володимир Зеленський повідомляв, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону України, щоб завдати удару по Сумській області. Він наголосив, що такі дії Росії свідчать про свідоме затягування війни.

Раніше, 12 березня, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв про спроби росіян прорвати кордон на Сумщині.