Росіяни намагаються прорвати кордон кордон на Сумщині

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив про спроби росіян прорвати кордон на Сумщині та витіснити Сили оборони з Курської області. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, опублікованому у середу, 12 березня, у Telegram-каналі.

Як розповів Андрій Демченко, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських військових, намагаючись оточити Сили оборони у Курській області або перерізати логістичні шляхи. За словами військового, росіяни не можуть використовувати техніку, тому намагаються перейти кордон маленькими групами – від 2 до 5 військових. Водночас Сили оборони роблять все, аби не допустити прориву росіян.

«Все озброєння, яке мають прикордонники та ЗСУ, використовується для знищення цих піхотних груп, щоб не дати їм зачепитися. Ми використовуємо і міномети, і артилерію, ударні безпілотники. Тільки за минулу добу близько 20 військовослужбовців російської армії були ліквідовані, ще близько 15 – відходили з пораненнями», – розповів Андрій Демченко.

Зазначимо, що вранці 12 березня російські військові поширили відео нібито зняте у Суджі Курської області, заявивши про відхід українських бійців. Водночас аналітики проєкту DeepState пояснили, що наразі на північних та західних околицях міста тривають бої. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу розповів, що росіяни тиснуть на Курщині, однак українські військові продовжують виконувати завдання. Президент запевнив, що «командування робить все, що треба – по максимуму зберігає життя воїнів».

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Нагадаємо, Сили оборони розпочали операцію на Курщині 6 серпня 2024 року. Однак вперше офіційно присутність українських військових у російському регіоні Олександр Сирський та Володимир Зеленський підтвердили тільки 12 серпня.

В одному з інтерв’ю Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що мета Курської операції – не дозволити росіянам захопити міста на півночі та заході України, а також убезпечити Харківщину та Сумщину від російських обстрілів.