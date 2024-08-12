Сили оборони контролюють приблизно 1000 км² території Росії

У понеділок, 12 серпня, Володимир Зеленський та Олександр Сирський вперше підтвердили, що ЗСУ проводять операцію у Курській області Росії. Про це йдеться у повідомленні президента України, яке він опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії», – написав Володимир Зеленський.

За словами Олександра Сирського, ЗСУ продовжують наступальні дії на території Курської області. Головнокомандувач повідомив, що Сили оборони наразі контролюють близько 1000 км² території Росії.

«Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько 1000 км² території Російської Федерації. Угруповування військ виконує завдання, бої йдуть по всьому фронту, ситуація під нашим контролем», – доповів Олександр Сирський.

Під час вечірього звернення Володимир Зеленський пояснив, що з 1 червня росіяни завдали майже 2100 ударів по території Сумської області. Президент наголосив, що операція ЗСУ – це насамперед звільнення українського прикордоння від російських військових.

«Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. Ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що операція у Курській області допомагає Україні поповнити обмінний фонд полоненими. Крім того, за словами Володимира Зеленського, події у Курській області є «фіналом» для Владіміра Путіна.

«Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курська» – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов’язково мир забезпечимо», – підсумумвав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці вівторка, 6 серпня, росіяни заявили про прорив Збройних сил України на територію Курської області. Вже 9 серпня українські військові повідомили, що взяли під контроль місто Суджа у Курській області Росії. Своєю чергою Росія ввела режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

У понеділок, 12 серпня, виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєєксєй Смірнов заявив, що ЗСУ контролює 28 населених пунктів у регіоні, пише російська «Новая газета». Втім, за даними аналітиків проєкту DeepState, насправді під контролем Сил оборони перебуває приблизно 44 населених пункти.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії – читайте у нашому матеріалі.