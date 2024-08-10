Президент України Володимир Зеленський відзначив витискання війни Силами оборони на територію агресора. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні у суботу, 10 серпня.

«Сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора», – сказав президент.

Глава держави також анонсував рішення, яке зміцнить духовну незалежність України.

«Провів підготовчу нараду про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останньої можливості обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на 100% ефективними та дійсно працюючими», – зазначив Володимир Зеленський.

Зазначимо, на території Курської області п'яту добу тривають бойові дії. Напередодні з’явилась інформація, що українські сили нібито повністю взяли під контроль місто Суджа, за приблизно 10 кілометрів від кордону з Сумською областю, а також зайшли у Бєлгородську область РФ. Також мер російського Курчатова, де розташована Курська АЕС, Ігор Корпунков заявив, що бойові дії тривають за декілька десятків кілометрів від міста. У зв’язку з цими подіями Кремль ввів режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії. Своєю чергою Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликало «усі сторони» до стриманості на тлі повідомлень про бойові дії в російській Курській області.

Як відомо, Сили оборони офіційно не коментували ситуацію у Курській області, а також не називали мету операції. Водночас у своєму вечірньому зверненні 9 серпня президент подякував українським Силам оборони, які забезпечують поповнення обмінного фонду. За його словами, це допоможе звільнити українців із російського полону.