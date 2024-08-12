На тлі подій у Курській області росіяни готують чергове ІПСО

Служба безпеки України попереджає, що спецслужби Росії можуть використати ситуацію в Курській області для безпідставного звинувачення українських військових у вчиненні воєнних злочинів. Про це повідомили у понеділок, 12 серпня, у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, російські спецслужби незабаром можуть інсценувати злочини, зокрема щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити у їх скоєнні українську сторону. У СБУ наголошують, що вчинення інформаційно-психологічних спецоперацій повʼязані насамперед із неможливістю росіян ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ.

«СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави. Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими Росії, так і щодо цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 6 серпня росіяни заявили про нібито прорив ЗСУ на територію Курської області. Вже 9 серпня українські військові заявили, що взяли під контроль місто Суджа у Курській області Росії. Своєю чергою Росія ввела режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

У понеділок, 12 серпня, російська «Новая газета» із посиланням на виконувача обов'язків губернатора Курської області Алєєксєя Смірнова повідомила, що ЗСУ контролює 28 населених пунктів у регіоні. Втім, за даними аналітиків проєкту DeepState, насправді українські захисники контролюють приблизно 44 населених пункти.

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ офіційно не коментує події на Курщині. Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії – читайте у нашому матеріалі.