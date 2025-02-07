ЗСУ нещодавно провели штурми із залученням від 30 до 50 одиниць бронетехніки

ЗСУ під час серії механізованих атак змогли прорватися на глибину до 5 км за російську лінію оборони на південний схід від Суджі. Про це повідомили у четвер, 6 лютого, аналітики Інституту вивчення війни.

В Інституті вивчення війни розповіли, що ЗСУ нещодавно провели штурми із залученням від 30 до 50 одиниць бронетехніки та мали успіх біля кількох сіл на Курщині. Зокрема, українські сили у Курській області просунулися на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки Суджа-Обоянь. Також ЗСУ захопили Колмаков і Фанасеївку. Про це свідчать геолокаційні кадри.

Карта бойових дій на Курщині

При цьому Росія зібрала близько 78 тис. військових, щоб спробувати витіснити українських бійців з Курської області. Серед них були солдати КНДР та воїни елітних формувань Повітрянодесантних військ Росії й морської піхоти.

Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ 6 лютого, під час Курської операції українські воїни вперше комплексно застосували тактичні групи, підрозділи психологічних операцій, рух опору та безпілотники. Це створило умови для швидкого просування основних сил у російській області.

«У міру просування основних підрозділів української армії вглиб Курщини, групи спеціального призначення та руху опору ССО у ворожому тилу проводили рейдові операції, засідки та саботажі, підривали мости та переправи. Бойова робота координувалася з дружніми підрозділами Сил оборони. Рої дронів також робили свою справу у чистому від ворожого ППО та РЕБ неба. Пілоти БпАК ССО знищували російські логістичні конвої, важку техніку та військових», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, за шість місяців Курської наступальної операції росіяни втратили близько 40 тис. своїх військових, з них понад 16 тисяч – убитими.