Зі серпня українські бійці утримують сотні квадратних кілометрів «буферної зони» на території РФ

За шість місяців Курської наступальної операції росіяни втратили близько 40 тис. своїх військових, з них понад 16 тисяч – убитими. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в четвер, 6 лютого.

У відомстві нагадали, що основною метою Курської операції було не допустити новий наступ ворога на Сумщині та Харківщині. Починаючи від 6 серпня 2024 року українські захисники утримують сотні квадратних кілометрів «буферної зони» на території Росії.



Несподівана для ворога операція Сил оборони змусила російських загарбників перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту, зазначають в Генштабі.



«Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тис. своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тис. осіб. З трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту», – ідеться в повідомленні.



За шість місяців активних бойових дій на Курщині російські сили втратили 39 900 своїх військових, із них близько 16 100 – убитими.

Серед інших втрат росіян на Курщині станом на 5 лютого:

131 танк,

689 бойових броньованих машин,

386 артилерійських систем,

12 одиниць РСЗВ,

12 засобів ППО,

1 літак,

3 гелікоптери,

931 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

1164 автомобільної техніки,

34 спеціальної техніки.

Окрім цього, на Курщині українські сили взяли в полон 909 російських військових, чим суттєво поповнили обмінний фонд. Завдяки обміну в Україну повернули сотні захисників, які перебували в російських в’язницях, додали у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 захисників. Деякі з військовослужбовців перебували у російському полоні протягом двох років.