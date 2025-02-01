Картина присвячена успішному контрнаступу ЗСУ на Курському напрямку в серпні 2024 року

У Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, відбувся показ українського документального фільму «Операція Курськ». Картина присвячена успішному контрнаступу ЗСУ на Курському напрямку в серпні 2024 року.

Фільм створено за ініціативою Головного управління комунікацій Збройних Сил України та містить унікальні кадри та інтерв'ю з військовими, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Це перша документальна хроніка, яка детально розповідає про цю важливу військову операцію, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Відкриваючи захід, військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан підкреслив важливість цієї операції для перебігу війни. За його словами, успішний наступ на Курському напрямку продемонстрував, що ЗСУ здатні успішно протистояти російській агресіїї.

Представники авторського колективу фільму розповіли про труднощі зйомок у зоні бойових дій та про те, як їм вдалося створити такий потужний документальний проект.

«Операція Курськ» – це не просто фільм, це потужний інструмент для інформування міжнародної спільноти про події в Україні, наголошують у відомстві.