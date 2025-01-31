З прибутку від фільму команда планує купувати дрони для українських військови

В українських кінотеатрах можна подивитись документальну картину «Одного літа в Україні». У центрі сюжету – добровольці Міжнародного легіону ГУР, які розповідають про війну в Україні.

Які вони – іноземні добровольці на нашій війні? Що спонукало їх залишити спокійне життя та вирушити за океан? Кілька військових з міжнародного легіону ГУР розповідають про свій бойовий шлях в Україні. Від перших спільних тренувань на полігонах до перших бойових завдань на найгарячіших напрямках фронту. Вони йдуть пліч-о-пліч і переконані, що їхнє виживання залежить саме від злагоджених дій.

Документальний фільм «Одного літа вУкраїні» створив режисер та сценарист Володимир Тихий. Знімали передусім для американської аудиторії, а головними героями стали саме бійці родом зі штатів, учасники підрозділу Ronin Team. Знімальний процес проходив у США та в Україні, у тренувальному таборі. Також на монтажі використали кадри, зняті безпосередньо під час бойових дій. Міжнародний легіон Головного управління розвідки є окремим підрозділом. Перші бойові завдання легіонери почали виконувати в березні 2022 року. Участь у Легіоні захотіли взяти понад 20 тисяч добровольців з 52 країн світу, однак до складу підрозділу увійшли не всі.

Формація «Вавилонʼ13», до якої входить Володимир Тихий, заявила про себе під час Революції Гідності, ретельно документуючи події зими 2013/14 років. З того часу її учасники фіксують усі події війни. Саме такою є й картина «Одного літа в Україні». Це ще один розділ, зще одна сторінка. Це – чесні та відверті портрети бійців, які воюють за нашу країну, проте ми про них знаємо зовсім мало.

Попри те, що картина була розрахована передусім на іноземну аудиторію, українцям буде також цікаво побачити ці обличчя та почути їх історії. Хтось з них завжди мріяв бути військовим, хтось ніколи не думав пов’язати життя з армією. Проте усі вони готові відстоювати незалежність України.

З прибутку від фільму команда планує купувати дрони для українських військових. І це ще одна причина, щоб піти у кіно.