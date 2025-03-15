Вздовж східного кордону України фіксують скупчення сил російської армії. Президент Володимир Зеленський у суботу, 15 березня, повідомив, що ворог готується завдати удару по Сумській області.

«Бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області», – йдеться у повідомленні.

За словами президента, українські війська розуміють загрозу щодо можливих дій ворога й готові протидіяти.

«Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне», – наголосив Зеленський.

Також він розповів, що наразі ситуація на Покровському напрямку стабілізована, а у районах Курської області операція ЗСУ продовжується.

«Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», – додав президент.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини, однак не треба плутати це з наступом на Суми.

«Ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але готується до нових ударів.Важливо, що ці речі Владімір Путін здійснює, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США», – пише Коваленко.

Нагадаємо, 14 березня прикордонники повідомили, що продовжують фіксувати спроби малих штурмових груп з Росії зайти у напрямках населених пунктів Новеньке або Журавка Сумської області.

Рада оборони Сумської області у четвер, 13 березня, прийняла рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад.