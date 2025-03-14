Прикордонні підрозділи застосовують наявне озброєння, щоб знищувати ці групи

Прикордонники продовжують фіксувати спроби малих штурмових груп з Росії зайти у напрямках населених пунктів Новеньке або Журавка Сумської області. Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомив «Укрінформ» з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко.

«Їхня задача залишається незмінною: максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області, в напрямку населеного пункту Новеньке або ж трішки лівіше – у напрямку населеного пункту Журавка. Саме на цьому відтинку ми фіксуємо такі дії противника для того, щоб він там накопичувався і розширював зону активних бойових дій», – розповів Демченко.

Прикордонні підрозділи, які знаходяться на Сумському напрямку, застосовують наявне озброєння, артилерію, мінометні розрахунки, безпілотні літальні апарати, аби знищувати ці групи. Речник зауважив, що у тій зоні за минулу добу, 13 березня, підтверджено ліквідацію близько 15 військовослужбовців Росії та ще понад 10 росіян зазнали поранень і були змушені відійти.

«Росіяни не використовують броньовану техніку чи транспортні засоби для просування, оскільки не дозволяє місцевість, вони намагаються накопичити свої сили, рухаючись пішки, малими штурмовими групами із двох-п'яти солдатів», – додав Демченко.

Нагадаємо, Рада оборони Сумської області у четвер, 13 березня, прийняла рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад.