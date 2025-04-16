На вулиці Винниченка у Львові розташована ОВА та обласна рада

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький закликав міську раду перейменувати вулицю Винниченка, на якій розташована очолювана ним ОВА. Свої аргументи він пояснив у соцмережах 16 квітня.

«Звертаюся з такою пропозицією до Львівської міської ради як львівʼянин та очільник Львівської ОВА, яка розташована на цій вулиці. Відповідно до чинного законодавства, саме орган місцевого самоврядування має такі повноваження», – наголосив Максим Козицький.

Для перейменування вулиці очільник державної адміністрації наводить аргументи неоднозначної оцінки політичної діяльності Володимира Винниченка:

прихильник автономії України у складі Росії;

критикував політиків-самостійників, зокрема Миколу Міхновського, конфліктував із Симоном Петлюрою щодо самостійництва;

був противником створення української армії;

був переконаним комуністом, організував у Відні групу українських комуністів;

після окупації більшовиками України активно співпрацював з московською владою, навіть за кордоном.

«Його утопічні заклики до московської влади щодо українізації та літературний спадок є неспівставними з тією шкодою, якої він заподіяв українській державності в період перших визвольних змагань. Топоніми – це частина інформаційної безпеки держави, це ідеологічні маркери, на яких виростають наші діти. Допускати далі існування тих, які вшановують ворогів української державності та колаборантів, ми не маємо права», – підсумував Максим Козицький.

Щодо інших варіантів назви вулиці голова ЛОВА пропонує обрати людину або подію з української історії, яка є символом державності і найважливіших цінностей для України та українців, і закликав пропонувати варіанти.

Нагадаємо, вулицю у центрі Львова перейменували на честь Володимира Винниченка у 1992 році. Попередніми її назвами були Широка за бернардинами, Панська вища, площа Архієпископська, Чарнецького – у польський період, Дістріктштрасе – під час німецької окупації, Радянська – в часи СРСР. Детальніше про літературну та політичну діяльність Володимира Винниченка, його політику в уряді УНР та життя за кордоном ZAXID.NET писав тут.