Твори Володимира Винниченка є у шкільній програмі з української літератури. Його політичну діяльність в часи УНР учні вивчають на уроках історії України. Однак дослідники його біографії наводять доволі контроверсійні аргументи і навіть приклади антиукраїнської діяльності. Громадськість зараз ставить під сумнів, чи доцільно називати на честь Володимира Винниченка вулиці.

Літературний критик Ростислав Семків розповів «Новій українській школі», що Володимир Винниченко був сильним автором, але невдалим політиком, а ще – прихильником вільного кохання і нудистом.

«Якби Володимир Винниченко жив зараз і поводився в політиці та з жінками так, як він поводився, люди б вважали його негідником. Біографія показує нам авантюриста, інтригана й некомфортну особу. Але, якщо порівняти з його текстами, це важить мізерно мало. Якщо подавати біографію сповна, виявляться деталі, які не вписуються в образ ідеального письменника», – пояснює літературознавець.

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Винниченко-політик

Ще під час навчання в Київському університеті почав займатися революційною діяльністю. Винниченко був переконаним у перемозі соціалістичних ідей. Він вступив в Українську соціал-демократичну робітничу партію. Через часті арешти Володимир Винниченко постійно ховався в інших країнах, мігрував між Віднем, Галичиною, Москвою і Єлисаветградом.

1917 року, коли створили Українську Центральну Раду, Винниченко став головою уряду Генерального секретаріату. Однак поки він перебував на цій посаді, пересварився з усіма – зокрема Миколою Міхновським і Симоном Петлюрою, з яким завжди конкурував. Свою конфліктність Винниченко пояснював принциповістю і неготовністю йти на компроміси.

Перший Генеральний секретаріат Української Центральної Ради, 1917 рік (Винниченко сидить в центрі)

Винниченко стверджував, що УНР не потрібна армія. Він вважав, що мають бути тільки сили підтримки порядку, на зразок місцевої самооборони, поліції. Після Першої світової війни армія асоціювалася з фронтом, і це було травматично для людей. Тому заяви політика, що держава не збирається воювати, були популістськими.

Винниченко доклався до того, що пропозиції Павла Скоропадського зміцнити армію відкинули. Тоді стався бій під Крутами. Щоб відбити бій, українська держава фактично не мала дієвої армії.

Коли Україну окупували німецькі частини, з якими Скоропадський пішов на співпрацю для повалення Центральної Ради й встановлення гетьманату, Винниченко знову опинився у своїй улюбленій стихії підпільної революційної діяльності. Він був змушений піти на спілку з Петлюрою, з яким пізніше скинули Скоропадського й встановили Директорію.

Але тоді між Винниченком і Петлюрою знову почалися конфлікти. Винниченко вважав, що треба йти на співпрацю з більшовиками і домовлятися з радянською Росією. Зрештою він виходить з української політики й емігрує за кордон.

Володимир Винниченко і Симон Петлюра в Києві 1918 року

1920 року Володимир Винниченко поїхав на зустріч із Владіміром Лєніним зі сподіванням порозумітися. Йому запропонували пост міністра зовнішніх справ у радянській Україні. Винниченко розумів, що Лєнін не планує створити рівноправний союз, а диктатуру. Тоді він поїхав з Росії, не домовившись. А у 1930-і пише листа до Сталіна та роман «Слово за тобою, Сталіне!».

Коли Винниченко емігрував у Францію, в нього були великі збереження і прибутки. До початку 1930-х років він отримував гонорари з радянської України, де друкували його тексти. Однак на еміграції він не реагував на події в Україні, зокрема Голодомор і репресії. Він стояв на позиції «ви не послухали мене тоді – і тепер маєте наслідки».

На еміграції у Франції Винниченко займається тотальною критикою всіх: урядів капіталістичних держав, колишніх соратників, покладаючи на них провину за програш Директорії, емігрантських й українських кіл, які не хотіли об’єднуватися. Він хотів організувати спілку емігрантських сил у Франції і очолити її, але цього не відбулося.

Винниченко-письменник

Одночасно з політикою почав займатися і літературною працею, був популярним автором. Винниченко був талановитим, але через переконання у своїй геніальності він зверхньо спілкувався з іншими. Його фінансово підтримував відомий меценат Євген Чикаленко, рятував від арештів. Але коли і між ними виникали конфлікти, Винниченко шантажував Чикаленка: «Я піду! Буду писати російською мовою в російські журнали».

Винниченко дебютував у короткій формі. Його перше оповідання «Краса і сила» вийшло друком 1902 року, згодом вийшла однойменна збірка. Ростислав Семків пропонує розпочати знайомство з творчістю Винниченка з п’єси «Чорна Пантера і Білий Медвідь». Натомість оповідання «Федько-халамидник», яке вивчають у школі, може бути травматичним для дітей, вважає критик.

Володимир Винниченко на початку XX ст (фото з Вікіпедії)

Він писав на урбаністичні теми. Один із перших в українській літературі письменник, хто колоритно описує міські ситуації й сюжети. Винниченко ввів у літературу нових, рішучих персонажів, пролетарів, трудівників, які мали зрушити стару систему.

Як автор Винниченко добре володіє мовою і вміє красиво побудувати фразу. Його твори заворожують читабельним сильним текстом. У його творах трапляються й еротичні сцени.

У 1910-х у Винниченко пише п’єси, які цінували в Європі. Його найгеніальнішу п’єсу «Чорна Пантера і Білий Медвідь» у 1920-х роках ставили у Берліні. У творі йдеться про сімейну драму і трагедію, вибір між родинним щастям і творчістю. У творі звучить позиція жінки, пояснюється сенс щастя, розповідається про рішучість. Зокрема, про рішучість жінки, що на тоді ще не дуже популярно в українській літературі. Це все робить п’єсу потужною і знаною, вважає Ростислав Семків.

Винниченко в 1910-ті роки в Італії (фото з Вікіпедії)

Наприкінці життя Винниченко написав трактат «Конкордизм» з підзаголовком «Система будування щастя». Це – соціальна утопія про щасливе майбутнє, в яке Винниченко вірив.

Водночас Винниченко є автором першої в Україні антиутопії «Сонячна машина», яку написав 1926 року після розмови з Леніним й еміграції. У ній він скептично ставиться до капіталізму, зокрема його намагання купити і вірність, і кохання, проте компрометує й революційні організації.

«Це – показово. Антиутопії і утопії – це жанри, які можуть собі дозволити державні нації. Якщо нація недержавна, в ній ніхто не думає про те, як керувати державою, і літератори не думають про такі проблеми. Винниченко, державний діяч-невдаха, започаткував цей жанр у літературі в Україні. Наступну антиутопію написав в 1993 році Юрій Винничук – “Ласкаво просимо в Щуроград”», – пояснює Ростислав Семків.

Хобі і взаємини з жінками

Володимир Винниченко у 1911-1951 роках вів щоденник, де фіксував все – від погоди і настрою до своїх еротичних мрій і снів. Паралельно пише про політичне життя, критикує всіх, описує свої художні задуми, над чим працює.

У Володимира Винниченка було багато жінок. Його стосунки були революційно-прямолінійні й чесні: «зараз ми кохаємо одне одного – а тепер я тебе не кохаю й рухаюся далі».

Винниченко непогано малював. Коли йому сподобалася якась жінка, він намагався з нею домовитися, щоб вона йому позувала.

Винниченко мав фобію небажаної вагітності. Це помітно в багатьох його творах. Його персонажі намагаються вбити дитину, у його творах дитина часто заважає, незручна. У його житті були випадки, коли він залишав жінку з дитиною.

Із своєю дружиною Розалією Лівшиць Винниченко познайомився на відпочинку в Італії. Але їхні стосунки були вільними: це була його принципова позиція. За словами літературознавиці Віри Агеєвої, в одному з позашлюбних зв’язків у Винниченка народився син, який помер немовлям. Попри це, подружжя прожило разом до кінця життя.

Дружина Винниченка Розалія Ліфшиць (фото Вікіпедії)

У Франції Винниченко з дружиною любили мандрувати велосипедами й пішки. Під час прогулянок заводив розмови з простими людьми, наприклад власником таверни на узбережжі моря.

Подружжя Винниченків поділяло філософію натуризму, яка пов’язана зі свободою, самовираженням, відкритістю. Вони були нудистами і часто бували на острові на Сені в комуні натуристів, навіть мали там власну земельну ділянку.

Винниченко вважав, що варто сповідувати фрукторіанство, фруктову дієту, виключити всі шкідливі звички. У щоденнику він описує, як би він хотів покурити, для нього це була складна боротьба.

Володимир Винниченко купив будинок у Парижі й ділянку під містом. А ще мав землю на острові на Сені, де збирались натуристи. Коли ситуація в Україні погіршилася і він втратив гонорари за твори, подружжя продало ділянки в Парижі й біля нього. 1934 року подружжя переїхало у місто Мужен на півдні Франції, де придбало скромний будинок. З дружиною займалися сільським господарством, вирощували лаванду й жасмин. Пізніше пробували виноробство. У щоденнику Винниченко описує драматичну історію, як все вино зіпсувалося, закорковані пляшки вистрілили – й вони втратили весь урожай.

Володимир Винниченко працює на городі біля власної вілли у Мужені (фото 1950-х рр. з «Історичної правди»)