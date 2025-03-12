12 березня 1863 року народився Володимир Вернадський – науковець світового масштабу, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, філософ, автор вчення про ноосферу. Розповідаємо, звідки походить відомий вчений, ким були його родичі та що важливого він зробив за життя.

Цікаві факти про вченого Володимира Вернадського

Біографія

Рід Вернадських має козацьке коріння . Предок науковця, козак Верна, брав участь у визвольній війні 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Його діти були козацькими старшинами. Прадід Володимира Василь отримав дворянський титул, з того часу рід носить ім’я Вернадські.

Батько вченого Іван Вернадський народився в Києві, у 28 років став професором статистики і політекономії, викладав в університетах Москви і Києва, написав перший підручник з історії політекономії, випускав журнал «Економічний покажчик». Згодом працював професором Головного педагогічного інституту в Олександрівському ліцеї Петербурга. Мама походила з родини української шляхти, була музичною педагогинею. У будинку Вернадських часто звучали українські народні пісні у виконанні матері. Дядько матері Володимира Вернадського Микола Гулак був кандидатом наук з правознавства і належав до засновників Кирило-Мефодіївського братства.

Батьки Ганна та Іван Вернадські

Розповіді батька про діяльність Кирило-Мефодіївського братства та боротьбу українського народу за свою незалежність пробуджували у маленького Володимира зацікавлення історією, філософією, політекономією та іншими науками.

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Попри те, що народився і помер в Росії, Володимир Вернадський називав себе українцем і мав прізвисько «упертий хохол». Про своїх батьків писав: «Батько і мати мої були кияни. В обох сім’ях жили національні українські традиції».

Дружина Наталія Старицька була близькою йому по духу і зі схожими інтересами. У подружжя народився син Георгій і дочка Ніна. Також родина виховувала осиротілу племінницю вченого Ганну. Донька працювала психіатринею. Син став російським і американським правознавцем, істориком, викладав у європейських університетах, однак мав українофобні погляди.

Володимир Вернадський з дружиною Наталією

У своєму щоденнику Володимир Вернадський занотовував спостереження за свідомістю . Він писав, що уві сні і наяву іноді міг спілкуватися з близькими людьми, яких не було поруч, але він їх бачив. Така властивість психіки проявлялася особливо в кризових ситуаціях. Коли він захворів на тиф, вченому привиділося все його майбутнє, включно з днем смерті.

Вернадський передбачив свою смерть, тому в останній рік підсумовував всі напрацювання, писав автобіографію, робив наукові нотатки. Перед смертю передав до Академії наук України свої спогади, де записав: «Я вірю у велике майбутнє України і Української Академії наук». 24 грудня 1944 року зробив останній запис у щоденнику, на наступний ранок у нього стався інсульт. Після цього у Вернадського відібрало мову, помер він 6 січня 1945 року в Москві.

Наукові здобутки

Один із засновників Української Академії наук та її перший президент. Це відбулося 1918 року за часів гетьмана Павла Скоропадського. Вернадський писав Грушевському таке: «Важливо створити сильний центр наукових досліджень українського народу, його історії, його мови, природи України. Звичайно, треба вести ці дослідження в найширшому загальнолюдському масштабі. Треба якнайшвидше створювати кафедри й лабораторії, інститути, які спочатку, можливо, й будуть зайняті росіянами. Але становище скоро зміниться, бо посади в академії виборні. Дуже скоро заявлять про себе місцеві сили».

Українська академія наук, 1918 рік

Засновник першої наукової бібліотеки в Україні , яка нині носить його ім’я;

Створив понад 20 наукових установ : Радієвий інститут, біохімічну лабораторію, комісію з вивчення вічної мерзлоти та інші;

На честь Вернадського назвали єдину українську станцію в Антарктиці; гірський хребет в Антарктиді; астероїд та кратер на Місяці; два мінерали – вернадит і вернадскит;

Заснував науку біогеохімію, що вивчає хімічний склад живої речовини і геохімічні процеси в біосфері Землі. На її основі Вернадський відкрив першу в світі біогеохімічну лабораторію (зараз – Інститут геохімії та аналітичної хімії ім. В. І. Вернадського РАН).

Володимир Вернадський з колегами на засіданні мінералогічного гуртка

Основоположник геохімії – науки про хімічний склад Землі і довколишніх планет, про об’єктивні закони руху елементів і ізотопів в різних геологічних середовищах і процесах формування ґрунтів, гірських порід і води на Землі.

Автор терміну і нової науки – ядерної геології ( радіогеології ), що вивчає закономірності в природі ядерних перетворень, їхній прояв в геологічних процесах. Після його ініціативи на території СРСР розпочали пошук природних родовищ урану і радію.

Створив цілий філософський напрям космізм – теорію про народження і еволюцію Всесвіту, згідно з якою космос не хаос, а «структурно-організований впорядкований світ», в якому людина – це не громадянин якоїсь країни, а «громадянин світу».

Зробив важливі відкриття щонайменше у ще 12 галузях науки: кристалографії, геології, радіогеології, метеоритиці, палеонтології, ґрунтознавстві, біогеохімії, мінералогії, геохімії, біології, а також філософії й історії.

Володимир Вернадський у 1940 році

Був академіком Академій наук Франції, Чехословаччини, СРСР та інших держав.

Вчений вважав мистецтво ще одним способом, за допомогою якого можна глибше пізнати природу, людину і космос .

Як натураліст Вернадський є засновником вчення про біо- і ноосферу. Під поняттям «ноосфера» вчений розумів сферу людського розуму, думок, почуттів і прагнень. Він стверджував, що будь-які порухи людської думки не зникають безслідно, а залишають слід на просторах ноосфери.

У публікації використані такі джерела: Аmаzіng-Ukrаіnе, УІНП, Освіта.ua, «Вечірній Київ»