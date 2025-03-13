Відома нам з програми української літератури Олена Пчілка була дружиною статського радника в часи царської Російської імперії, сестрою науковця Михайла Драгоманова і мамою Лесі Українки. Маючи дворянське походження і будучи дружиною високопосадовця і багатодітною мамою, Ольга Драгоманова-Косач ламала тогочасні стереотипи. Вона стала дитячою письменницею, щоб писати для дітей українською, не віддавала своїх дітей до школи і була однією із засновниць українського феміністичного руху. Розповідаємо цікаві факти про Олену Пчілку.

Її батько Петр Драгоманов був небагатим дворянином з Гадяча. Він мав юридичну освіту, захоплювався літературою, писав вірші, оповідання, збирав народну творчість. Дядько, декабрист Яків Драгоманов, помер на засланні на Сибіру.

Рід Драгоманових відомий з часів Гетьманщини. Предки були на дипломатичній службі за гетьмана Богдана Хмельницького.

Родина Драгоманових і Косачів. Ольга крайня праворуч

Ольга Драгоманова закінчила Київський пансіон шляхетних дівчат.

Вийшла заміж за Петра Косача, який був юристом, за царату обіймав високу посаду. Дослужився до чину дійсного статського радника (ранг цивільного генерал-майора), був маршалком повітового дворянства і великим землевласником. Через роботу чоловіка сім’я часто переїжджала.

Ольга Косач була першою українкою, яка відправила чоловіка у декретну відпустку. Після народження Лесі вона погано почувалася, і лікарі рекомендували їй відпочинок на курорті. Жінка скористалася порадою, а немовля залишила на чоловіка. Петро Косач спеціально для цього взяв відпустку на службі, тоді він працював він головою Луцько-Дубенського з’їзду мирових посередників.

Ольга Косач у рік народження доньки Лариси (Лесі Українки)

Модернізувала українську мову, яку спрощували до сільської говірки. Олена Пчілка разом зі Старицьким, Франком, а потім з донькою Лесею Українкою взялася за реформування мови. Саме вона вперше почала вживати тоді неіснуючі слова «палкий», «променистий».

Займалася етнографією, записувала пісні, обряди, народні звичаї, збирала зразки народних вишивок. Видала книжку «Український народний орнамент». Загалом Олена Пчілка видала 6 альбомів українських узорів. Завдяки їй всі доньки любили вишивати. Також запровадила моду на вишиванки, заміняючи ними елегантні сукні.

Олена Пчілка у волинському народному строї

Літературну діяльність почала з перекладів. Власним коштом видавала чужі книжки. Також дбала про долю літературних творів усіх своїх дітей. Перші збірки Лесі Українки вийшли під патронатом Івана Франка й Олени Пчілки.

Досконало знала німецьку і французьку мову. Навчала їх дітей. Перший опублікований літературний твір Олени Пчілки був німецькою мовою.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Долучилася до розвитку українського жіночого руху, допомогла Наталії Кобринській видати у Львові альманах «Перший вінок» (1887).

Поштівка з двома зачинательками феміністричного руху: Олени Пчілки на Наддніпрянщині і Наталії Кобринської на Галичині

Олена Пчілка любила випікати мазурики. Сім’я часто ласувала дичиною, бо батько любив їздити полювання.

Сама отримала індивідуальну початкову освіту вдома і організувала таку для своїх шести дітей. Це була принципова позиція, щоб навчати їх українською мовою. В той час освітні заклади Російської імперії, до якої належав і Київ, навчали виключно російською. Сама Ольга викладала дітям мови, запрошувала також інших приватних учителів. Неодмінною умовою виховання дітей були поїздки селами, «щоб вони проймалися там українським народним духом».

Ольга і Петро Косачі та їхні діти

На той час дитячої літератури українською мовою майже не було. Тому Олена Пчілка стала дитячою письменницею.

У родині Косачів святкували Різдво за українськими традиціями, любили колядувати та щедрувати. Олена Пчілка написала різдвяні оповідання «Сосонка», «Збентежена вечеря», «Забавний вечір».

Єдина виступила українською мовою на відкритті пам’ятника Іванові Котляревському у Полтаві 1903 року, порушуючи встановлену царською владою категоричну заборону.

Їздила на перемовини з царським прем’єром графом Сергієм Вітте в Санкт-Петербург 1905 року. Олена Пчілка була серед чотирьох делегатів української інтелігенції, які домагалися скасувати багаторічну заборону на друк і навчання українською мовою.

Олена Пчілка з Лесею Українкою на відпочинку у Ялті

У 1920 році під час святкування дня народження Тараса Шевченка у Гадяцькій гімназії огорнула бюст Кобзаря синьо-жовтим прапором. Більшовицький комісар Крамаренко зірвав його, проте вона безстрашно скандувала: «Ганьба Крамаренкові!». Учасники події підтримали її.

Стала першою жінкою-академіком. Після арешту за антибільшовицькі виступи останні роки працювала в комісіях Української академії наук, була членкою-кореспонденткою.

У публікації використані матеріали НУШ, Всеосвіта, Education, «Українки» і Вікіпедії