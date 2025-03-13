Феміністка, бунтарка, дитяча письменниця
Цікаві та маловідомі факти про Олену Пчілку0
Відома нам з програми української літератури Олена Пчілка була дружиною статського радника в часи царської Російської імперії, сестрою науковця Михайла Драгоманова і мамою Лесі Українки. Маючи дворянське походження і будучи дружиною високопосадовця і багатодітною мамою, Ольга Драгоманова-Косач ламала тогочасні стереотипи. Вона стала дитячою письменницею, щоб писати для дітей українською, не віддавала своїх дітей до школи і була однією із засновниць українського феміністичного руху. Розповідаємо цікаві факти про Олену Пчілку.
- Її батько Петр Драгоманов був небагатим дворянином з Гадяча. Він мав юридичну освіту, захоплювався літературою, писав вірші, оповідання, збирав народну творчість. Дядько, декабрист Яків Драгоманов, помер на засланні на Сибіру.
- Рід Драгоманових відомий з часів Гетьманщини. Предки були на дипломатичній службі за гетьмана Богдана Хмельницького.
Родина Драгоманових і Косачів. Ольга крайня праворуч
- Ольга Драгоманова закінчила Київський пансіон шляхетних дівчат.
- Вийшла заміж за Петра Косача, який був юристом, за царату обіймав високу посаду. Дослужився до чину дійсного статського радника (ранг цивільного генерал-майора), був маршалком повітового дворянства і великим землевласником. Через роботу чоловіка сім’я часто переїжджала.
- Ольга Косач була першою українкою, яка відправила чоловіка у декретну відпустку. Після народження Лесі вона погано почувалася, і лікарі рекомендували їй відпочинок на курорті. Жінка скористалася порадою, а немовля залишила на чоловіка. Петро Косач спеціально для цього взяв відпустку на службі, тоді він працював він головою Луцько-Дубенського з’їзду мирових посередників.
Ольга Косач у рік народження доньки Лариси (Лесі Українки)
- Модернізувала українську мову, яку спрощували до сільської говірки. Олена Пчілка разом зі Старицьким, Франком, а потім з донькою Лесею Українкою взялася за реформування мови. Саме вона вперше почала вживати тоді неіснуючі слова «палкий», «променистий».
- Займалася етнографією, записувала пісні, обряди, народні звичаї, збирала зразки народних вишивок. Видала книжку «Український народний орнамент». Загалом Олена Пчілка видала 6 альбомів українських узорів. Завдяки їй всі доньки любили вишивати. Також запровадила моду на вишиванки, заміняючи ними елегантні сукні.
Олена Пчілка у волинському народному строї
- Літературну діяльність почала з перекладів. Власним коштом видавала чужі книжки. Також дбала про долю літературних творів усіх своїх дітей. Перші збірки Лесі Українки вийшли під патронатом Івана Франка й Олени Пчілки.
- Досконало знала німецьку і французьку мову. Навчала їх дітей. Перший опублікований літературний твір Олени Пчілки був німецькою мовою.
Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!
- Долучилася до розвитку українського жіночого руху, допомогла Наталії Кобринській видати у Львові альманах «Перший вінок» (1887).
Поштівка з двома зачинательками феміністричного руху: Олени Пчілки на Наддніпрянщині і Наталії Кобринської на Галичині
- Олена Пчілка любила випікати мазурики. Сім’я часто ласувала дичиною, бо батько любив їздити полювання.
- Сама отримала індивідуальну початкову освіту вдома і організувала таку для своїх шести дітей. Це була принципова позиція, щоб навчати їх українською мовою. В той час освітні заклади Російської імперії, до якої належав і Київ, навчали виключно російською. Сама Ольга викладала дітям мови, запрошувала також інших приватних учителів. Неодмінною умовою виховання дітей були поїздки селами, «щоб вони проймалися там українським народним духом».
Ольга і Петро Косачі та їхні діти
- На той час дитячої літератури українською мовою майже не було. Тому Олена Пчілка стала дитячою письменницею.
- У родині Косачів святкували Різдво за українськими традиціями, любили колядувати та щедрувати. Олена Пчілка написала різдвяні оповідання «Сосонка», «Збентежена вечеря», «Забавний вечір».
- Єдина виступила українською мовою на відкритті пам’ятника Іванові Котляревському у Полтаві 1903 року, порушуючи встановлену царською владою категоричну заборону.
- Їздила на перемовини з царським прем’єром графом Сергієм Вітте в Санкт-Петербург 1905 року. Олена Пчілка була серед чотирьох делегатів української інтелігенції, які домагалися скасувати багаторічну заборону на друк і навчання українською мовою.
Олена Пчілка з Лесею Українкою на відпочинку у Ялті
- У 1920 році під час святкування дня народження Тараса Шевченка у Гадяцькій гімназії огорнула бюст Кобзаря синьо-жовтим прапором. Більшовицький комісар Крамаренко зірвав його, проте вона безстрашно скандувала: «Ганьба Крамаренкові!». Учасники події підтримали її.
- Стала першою жінкою-академіком. Після арешту за антибільшовицькі виступи останні роки працювала в комісіях Української академії наук, була членкою-кореспонденткою.
У публікації використані матеріали НУШ, Всеосвіта, Education, «Українки» і Вікіпедії