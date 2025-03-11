Батьки Лариси Косач вважали, що всі залицяльники не були гідними стати частиною їхньої поважної родини. Мама Лесі Українки – Ольга Драгоманова-Косач вважала, що донечка заслуговувала лише найкращого, найрозумнішого, найбагатшого, найінтелігентнішого чоловіка. Один її коханий одружився з іншою, другий – помер у неї на руках. Маючи багато закоханостей впродовж життя, Лариса одружилася раз і повідомила про це батькам лише опісля. Радіо «Ми з України» продовжує серію подкастів «Про любов», в яких розповідає про особисте життя відомих українців.

Родина у Лесі Українки належала до української інтелігенції. Мама з роду Драгоманових – дворянка за походженням, поетеса й письменниця, відома як Олена Пчілка, активістка українського жіночого руху. Батько Петро Косач – заможний дворянин, високопоставлений чиновник з доброю освітою. Дядько – Михайло Драгоманов, науковець, громадський діяч, який мав великий вплив на племінницю, але спілкувалися родичі не про сімейне життя, а про політику та літературу. Мама виховувала доньку насамперед сильною, а не романтичною і ніжною.

Косачі у своєму будинку в Колодяжному (фото з колекції Тaмapи Cкpипки)

Леся була не єдиною дитиною в сім’ї. Разом з ще двома братами та трьома сестрами освіту здобували вдома, з приватними педагогами. Батьки хотіли виховувати дітей українською, а в школах Російської імперії таке було неможливим. Пізніше брати і сестри вступили у гімназію, але Леся продовжувала навчання вдома через хворобу. Читати вона навчилася у 4 роки. Окрім української та російської, знала грецьку, латину, французьку, німецьку, польську, болгарську та італійську мови. А ще прекрасно вишивала і грала на фортепіано. У домі Косачів часто збиралися письменники, художники і музиканти.

Своє перше кохання Леся зустріла вдома. То був друг її старшого брата – Максим Славинський. Йому було 18, їй – 15. Вони часто довго прогулювалися біля озера, яке дуже любила Леся, разом читали Генріха Гейне і переклали українською його «Книгу пісень». У творі, до речі, автори вперше в українській літературній мові вжили слова «завжди», «промінь», «палац» та «прийдешність».

Максим Славинський

Коли вони знову зустрілися влітку 1892 року в Колодяжному, почуття спалахнули з новою силою. Леся Українка написала ці рядки:



Стояла я і слухала весну,

Весна мені багато говорила,

Співала пісню дзві́нку, голосну

То знов таємно-тихо шепотіла.

Вона мені співала про любов,

Про молодощі, радощі, надії,

Вона мені переспівала знов

Те, що давно мені співали мрії.

Далі Максим Славинський переїхав у Санкт Петербург, де захопився Надією Забелло, оперною співачкою, яка була одружена з художником Михайлом Врубелем. Щоб відвернути Славинського від згубної пристрасті, його познайомили з 19-річною Марією Сощиною, яка і стала його дружиною. Лесі Українці у цьому коловороті пристрастей уже не було місця. Проте товариські стосунки вони зберігали і надалі, але вже не такі теплі. До слова, мама Лесі Українки, Олена Пчілка, недолюблювала Максима, вважала його лінивим, недостойний її доньки та їхньої родини.

Коли Лесі Українці було 24 роки, вона захопилася гарячим і красивим грузином – Нестором Гамбарашвілі. Його виключили з Московського університету, він поновився на навчання у Київському. Косачі тоді мешкали біля київського Ботанічного саду, і Нестор навчав дітей іноземних мов. Лесі він допомагав вчити латину, а вона йому – французьку. У родині його називали Гамбаровим.

Ця симпатія тривала недовго. Коли Лариса поїхала на чергове лікування у Ялту, Нестор Гамбарашвілі одружився з русифікованою грекинею. Зраду коханого Леся Українка переживала важко. У лютому 1897 вона написала: «Не дорікати слово я дала і в відповідь на тяжку постанову ти дав колючу гілочку тернову. Без жаху я в вінок її вплела».

І без того слабке здоров’я знову похитнулося. Тож письменниця знову поїхала на лікування у Крим. Там вона зустріла найтрагічніше кохання свого життя.

Нестор Гамбарашвілі

Його звали Сергій Мержинський. У Ялті він лікував туберкульоз легень, вона – туберкульоз кісток. Красивий, розумний, огорнутий глибоким смутком, він відразу зачарував Лесю.

Білорус Сергій Мержинський був марксистом, не мав університетської освіти, вчився переважно приватно, але у ті часи це було поширеним явищем. Про їхні стосунки немає задокументованих розповідей з чітким визначенням, ким вони були одне для одного. Однак є спогади інших. Наприклад, громадська діячка Віра Александрова, яка товаришувала і з Сергієм, і з Лесею, писала у спогадах, що друзі Мержинського сприймали Лесю Українку як його наречену. Натомість сестра Ольга у листі до Марії Деркач писала, що Мержинський не був ані коханим, ані нареченим, ані чоловіком Лесиним, а був лише другом її.

Сама поетеса про ці стосунки писала: «Се нічого, що ти не обіймав мене ніколи, се нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки, о, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків! Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе».

Сергій Мержинський разом з Косачами у їхньому маєтку в Гадячі

Після знайомства у Ялті вони багато листувалися, але листи не збереглися. Мержинський часто гостював у родини Косачів, а Леся бувала у Мінську. Саме у Мінську майже два з половиною місяці вона доглядала хворого Сергія до смерті. Коли дізналася, що йому вже не покращає, за одну ніч (з 18 на 19 січня 1901 року), Леся Українка біля його ліжка написала поему «Одержима».

Саме доглядаючи смертельно хворого Мержинського, Леся Українка писала:

Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти,

Так міцно, щільно, і закрить од світа.

Я не боюсь тобі життя одняти,

Ти будеш, мов руїна, листом вкрита.

Також був поширений міф про те, що Мержинський кохав іншу. Він з’явився після виходу на екрани радянського фільму «Іду до тебе» у 1971-му. Це була стрічка до сторіччя Лесі Українки. Сценарист Іван Драч додав фантазій у сюжет і саме у цій стрічці був фрагмент, у якому смертельно хворий Мержинський надиктовував Лесі листи для Віри Тучапської. 16 березня 1901 року Сергій Мержинський помер.

Леся Українка повернулася до батьків, її фізичний та моральний стан дуже похитнувся.

Офіційний чоловік Лариси Косач Климентій Квітка

Про дружбу із Ольгою Кобилянською, якими були їхні стосунки, та про єдиного офіційного чоловіка Лесі Українки Климентія Квітку слухайте в продовженні подкасту «Про любов». Знайти його можна на усіх платформах за посиланням.

Попередній випуск присвячений особистому життю Михайла Грушевського.