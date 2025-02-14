Михайло Грушевський і Марія Вояківська у 1896 році

Сучасні українці укладають шлюб у РАЦСі, а в час війни зробити це можна без особистої присутності та навіть у «Дії». Церковний шлюб зараз не є обов’язковим і залежить від релігійності партнерів. Втім у минулі століття лише благословення священника і запис у церковних метричних книгах надавав легітимності стосункам чоловіка і жінки. До Дня Валентина Державна архівна служба України зробила підбірку метричних записів про шлюб відомих українців.

З них ми дізнаємося, що 30-річний Іван Франко взяв шлюб з випускницею Вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською у Павлівській церкві колегії Павла Галагана у Києві. Того ж дня молоде подружжя зробило відомий портрет у фотоательє Володимира Висоцького на розі Хрещатика та вул. Лютеранської.

Ольга Хоружинська та Іван Франко у день одруження

Михайло Грушевський зі своєю нареченою Марією Вояківською складали передшлюбні сповіді у православній церкві св. Георгія у Львові. А шлюб їм давав священник міста Скала на Тернопільщині.

«Мабуть, скалечани мають право стверджувати, що освідчення Михайла Марії відбулося під старезною липою у місцевому парку, яка є окрасою містечка і до сьогодні. Вінчав молоду пару отець Левицький, чоловік сестри Марії, у місцевому храмі св. Миколая 26 травня 1896 року, а скромне весілля Грушевського було того ж вечора також у Скалі-над-Збручем. Із одруженням молода пара проживала у Львові», – розповідали краєзнавці.

Лариса Косач брала шлюб з Климентієм Квіткою у київській церкві Вознесіння Господнього на Деміївці. Відбулася ця урочистість 25 липня 1907 року, але без присутності рідних і святкувань. Для батьків Лесі Українки ця звістка стала несподіваною.

«Справа скінчена – ми звінчалися. Знайшли такого попа, що сам порадив коротший спосіб без оглашеній. Ми не запрошували нікого, крім свідків. Сподіваюсь, що тепер матимемо спокій хоч від людей. Все гаразд, ніхто нас нічим не мучить, і ми собі збираємось у Крим», – сповістила вона своїх рідних про одруження листом.

«На пожовклих сторінках збереглися свідчення також про союзи Володимира Антоновича та Катерини Мельник, чия любов переросла у плідну наукову співпрацю; а також один із найпомітніших шлюбів тогочасного Києва – союз архітектора Владислава Городецького та представниці впливової австрійської родини Корнелії-Жозефіни Марр», – зазначає Міністерство юстиції.

Ще у XVII столітті митрополит Петро Могила започаткував у Києві ведення метричних книг, що згодом поширилося на Львівську єпархію. У 1687 році єпископ Йосиф Шумлянський вимагав вести чотири види метричних книг, зокрема про одруження (розділ «Вінчаних» або «Обручаємих»). Один із таких старовинних документів 1730-х років зі села Малехова, оздоблений ілюстрованими мініатюрами, зберігся до наших днів у Центральному державному історичному архіві України у Львові.

Метрична книга парафії с. Малехів Львівського повіту із записами про одруження за 1732-1736 роки

Більше про історії життя відомих письменників можна дізнатися у їхніх меморіальних музеях. Зокрема, у Львові вілли Михайла Грушевського та Івана Франка розташовані по сусідству.