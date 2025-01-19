Відлік історії українського жіночого руху прийнято вважати від 1884 року, коли Наталія Кобринська створила у Станіславові Товариство руських женщин. Характерною відмінністю громадського життя галичанок від проявів інших феміністичних рухів було те, що вони не боролися з чоловіками, а навпаки – мали потужну підтримку від них. Боротьба українських жінок, які і всіх активних діячів того часу, була скерована насамперед на відстоювання національного питання. Докторка філологічних наук Алла Швець у палаці Хоткевича прочитала лекцію про український жіночий рух, ZAXID.NET тезово законспектував найважливіше.

Наталія Кобринська і Товариство руських женщин

Першу жіночу інституцію Галичини – Товариство руських женщин – заснувала Наталія Кобринська. Вона наголошувала насамперед на духовному, інтелектуальному та націєтворчому потенціалі жінок. «Жінка має збагатити культуру цінностями свого духа», – казала вона.

Алла Швець зазначає, що у джерелах фігурують різні роки її народження – 1851 і 1855. Ці дати підмінила сама Кобринська, намагаючись видаватися молодшою.

«На звороті однієї зі світлин з Наталею Кобринською рукою її брата Лонгина Озаркевича було зазначено, що Наталя Кобринська народжена 1851 року, а не 1855, як вказано у всіх її біографіях. Вона була знаною дамою в товаристві, хотіла виглядати молодшою, тому приховувала свій вік», – пояснює дослідниця. Втім, ювілей святкують за датою, визначеною самою Наталею Кобринською, щоб не порушувати волю авторки. І 2025 рік є роком Наталі Кобринської: 8 червня виповнюється 170-річчя від дня її народження.

Наталія Кобринська (фото з сайту «Повага»)

У політичне коло українців Наталія Кобринська увійшла після того, як овдовіла, і її батько Іван Озаркевич, багаторічний депутат австрійського парламенту, взяв її з собою до Відня. Там вона познайомилася з представниками українського студентського товариства «Січ», зокрема з Кирилом Трильовським. З Відня вона привезла на Галичину гасла жіночої емансипації. Вже у Львові вона познайомилася з Михайлом Павликом, Михайлом Грушевським, Іваном Франком, які підтримали розвиток українського жіночого руху і Товариства руських женщин.

Однією з галузей прояву своєї ідентичності українські жінки обрали для себе літературу. Бо література зуміла стати виявом не тільки вільної думки, а й об’єднати людей. Олена Пчілка писала, що «галицькі емансипантки єднали в собі вищу освіту з ідеями патріотизму, українського націоналізму і фемінізму». Об’єднання українців проявилося у виданні першого жіночого альманаху «Перший вінок», до якого доклалася, зокрема і фінансово, Олена Пчілка. Це був загальнонаціональний проєкт, який об’єднав українок з різних імперій. Авторки були різного соціального статусу і віку: від 15 до 59 років.

Не боролися з чоловіками, а підтримували їх

Якщо фемінізм в цілому будувався на гендерному протистоянні між чоловіками і жінками, то український жіночий рух мав дуже потужну чоловічу підтримку. Найбільшим прибічником був Іван Франко, він спонукав Кобринську до створення Товариства руських женщин і всіляко допомагав.

«Якщо інші чоловіки під час їхніх зборів могли бути присутні тільки в паралельній кімнаті, то Франко був особисто серед жінок і зачитував усі вітальні телеграми, які надійшли на адресу ТРЖ. Він поділяв ідеологію жіночого року, як репортер газети “Діло” надав цій події і самому жіночому руху потужний медійний супровід. Тому Франка називають профеміністом чи протофеміністом», – каже Алла Швець.

В українському жіночому русі чільним був національний вектор, а не гендерний. «Ми не думаємо відчужуватися від мужчин, а хочемо бути спільницями разом з ними на полі суспільних змагань», – писала Кобринська у передмові до альманаху.

А Олена Федак-Шепарович згодом на світовому конгресі заявила, що «для української жінки головним завданням мусять бути в першу чергу праця для визволення нашого народу. Ця праця повинна витворити серед наших обставин свій своєрідний український фемінізм».

Діячки українського руху та громадські і культурні діячі-чоловіки на святкуванні 100-річчя «Енеїди» Котляревського

До Товариства руських женщин належало 95 членкинь, найбільше серед них було вчительок. Окрім того, Софія Окуневська була першою жінкою Австро-Угорщини, що здобула університетську освіту в Цюриху, і першою жінкою-лікаркою Австро-Угорщини. Вона започаткувала в Галичині практику лікування жіночих хвороб, зокрема онкології. Наймолодшою членкинею товариства була 15-річна Олена Кисілевська, яка згодом в Коломиї видавала журнал «Жіноча доля», була першою українською парламентаркою і очолила найбільшу жіночу структуру – Світову федерацію українських жіночих організацій.

Костянтина Малицька – матір українського січового стрілецтва

У Першу світову війну жінки волонтерили, готували перев’язувальний матеріал для фронту, збирали кошти для фронту. Вони згодом стали фінансовою підпорою для формування легіону українських січових стрільців. Тому Костянтину Малицьку називають ще й матір’ю українського січового стрілецтва. Вона доклалася до його формування, до мобілізаційних процесів, до заснування санітарних курсів, випускниці яких згодом воювали. У Відні, куди евакуювалося багато людей під час російської окупації Галичини, був харитативний центр. Жінки шукали по шпиталях поранених, перекладали розмови з лікарями, підтримували родини.

Воячки УСС Ганна Дмитерко, Софія Галечко та Ольга Басараб (фото з сайту «Українки»)

Новий мілітарний досвід українські жінки здобули у війні. Вони склали жіночу чоту українських січових стрільців, її очолила перша жінка-офіцерка Олена Степанів. На цей час участь жінок у війську була нелегітимізована з боку влади. На всіх передовицях австрійської преси були імена, портрети Софії Галечко, Ганни Дмитерко, Ольги Левицької-Басараб, Ольги Підвисоцької. Згодом Олена Степанів зробила висновок, що все-таки роль жінки має бути не на війні, а в запіллі, де вона має замінити потенційно дієздатних для фронту чоловіків.

«Союз українок»

У період міжвоєння виникає потреба в консолідації, активності жінок і створення громадських організацій. Ще 1917 року виник «Союз українок», який об’єднав близько 30 організацій. Впродовж міжвоєнного двадцятиліття він став фундаментальною і дуже численною, фактично найбільшою організацією в Європі. На той час вона налічувала 60 тисяч членкинь.

«”Союз українок” мав надзвичайно продуману структуру. Це був провід у Львові, повітові центри у всіх найбільших містах Галичини і мережі гуртків по селах. Завдяки залученню сільських жінок ця організація і здобула таку чисельність і водночас дуже потужну національну мережу», – зазначає Алла Швець.

Перший український світовий жіночий конгрес відбувся у червні 1934 року у Станіславові, на який приїхали близько 10 тисяч учасниць з Америки, зі різних країн Європи. Єдиним регіоном, звідки не приїхали українки, була Наддніпрянщина, бо там вирував голод. Конгрес присвятили 50-літтю українського жіночого руху і окреслив нові завдання на міжвоєнний період.

Світовий жіночий конгрес у Станіславові 1934 року

В еміграції українські жінки інтегрувалися у відомі міжнародні спільноти, були присутніми в усіх найпрестижніших жіночих організаціях світу. Це дало доступ для українців до усіх найважливіших політичних трибун, можливість говорити про проблеми українства в умовах окупаційних режимів. Українки були проти пацифізму, казали, що мирні договори в Європі «перерізали артерії маленьких народів в окупації».

Головна засаднича міжвоєнна діяльність українського жіночого руху – показувати всьому світові, що не може бути миру в Європі, поки в Україні будуть такі утиски і безчинство окупаційних режимів.

Мілена Рудницька – дипломатка, яка розповіла світові про Голодомор

Мілена Рудницька очолювала «Союз українок» впродовж останніх 10 років його діяльності до кінця міжвоєнного періоду. На світовому конгресі вона озвучила формулу миру «Через свободу веде шлях до миру». Це була засада тогочасної української дипломатії.

Союз українок за квотою Української Демократичної Організації провів до Галицького сейму трьох депутаток, і фактично це дало можливість використовувати свій політичний статус, їздити по світу та говорити про проблеми українців.

«Мілена Рудницька була одна з чільних відомих дипломатикинь, яка мала не лише харизму, але й дар красномовства. Вона відвідала фактично усі європейські столиці, і в кожній з них їй вдалося нав’язати конструктивні взаємини і домогтися різних преференцій, наскільки це було можливо для України», – розповідає Алла Швець.

Фото з сайту Гендер в деталях

Мілена Рудницька виступала проти включення до Ліги націй Радянського Союзу. Коли у польській в’язниці у Львові закатували Ольгу Басараб, вона надала резонансу цій події. Жіночі організації у Відні організували низку маніфестацій проти цього жорсткого вбивства.

Рудницька першою з найвищої політичної трибуни Ліги націй розповіла світові про штучний голодомор в Україні, ініціювала 1933 року спеціальну конференцію у Відні, присвячену цій темі, а також видали книжку про Голодомор.

«Наша боротьба за правду з червоною Москвою ще не закінчена. Правда про голод – це і сьогодні зброя у політичній боротьбі з Москвою», – писала Мілена Рудницька.

«Наш чин триває», – писала Мілена Рудницька. Її слова актуальні і за сто років. Боротьба українців триває, до цього активно долучаються жінки – як у війську, так і в запіллі та навіть окупації. Про партизанський рух українських жінок в умовах сучасної окупації читайте тут.

На титульному фото учасниці Міжнародного жіночого конгресу у Відні 11 червня 1921 року. Крайня ліворуч – Мілена Рудницька-Лисяк (фото з сайту 50vidsotkiv)