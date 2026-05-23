Українські військові знову вдарили по російському фрегату «Адмірал Ессен»

Українські військові уразили фрегат «Адмірал Ессен», що є носієм «Калібрів», малий ракетний корабель, а також танкер тіньового флоту Росії CHRYSALIS. Про це повідомили Генштаб Збройних сил України та командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

Фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель проєкту 1239 потрапили під удар під час атаки Сил безпілотних систем на порт Новоросійськ у Краснодарському краї Росії в ніч на 23 травня.

За словами Роберта Бровді, ступінь пошкодження російських кораблів наразі невідомий. Однак «Мадяр» наголосив на регулярності ударів Сил безпілотних систем по російських суднах, що зрештою призведе до їхнього повного виведення з ладу.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові атакували в акваторії Чорного моря район базування кораблів російського тіньового флоту. Вже підтверджено ураження танкера CHRYSALIS. За даними MarineTraffic, танкер CHRYSALIS під прапором Ліберії прямував до Новоросійська.

Фрегат «Адмірал Ессен» вперше спустили на воду у листопаді 2014 року, а на озброєння російської армії його прийняли у червні 2016 року. Він оснащений установками для запуску ракет «Калібр», артилерійською установкою А-190, а також зенітними та протичовновими комплексами. Росіяни неодноразово застосовували «Адмірал Ессен» для атак на Україну, зокрема на острів Зміїний та Одесу.

«Адмірал Ессен» вже потрапляв під атаку в ніч на 2 березня 2026 року. Тоді повідомлялося, що удар припав по середній надбудові корабля. Внаслідок атаки вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу. Також було пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня ЗСУ за допомогою безпілотників атакували Новоросійськ. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа в районі російського нафтового термінала «Грушовая балка». Також під атаку потрапив найбільший на півдні Росії нафтоналивний термінал «Шесхаріс».