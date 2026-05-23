У Києві під час конфлікту з групою оповіщення побили ветерана Артема Мороза

Військовослужбовців ТЦК та СП Шевченківського району Києва, причетних до побиття ветерана Артема Мороза, відправлять служити до бойових підрозділів. Про це у суботу, 23 травня, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Як повідомили у Сухопутних військах, під час заходів оповіщення між військовими ТЦК та СП Шевченківського району та ветераном російсько-української війни Артемом Морозом виник конфлікт. Під час суперечки один із військових ударив ветерана. У Сухопутних військах наголосили, що такий вчинок «не може бути нічим виправданий».

22 травня Нацполіція Києва повідомила, що ветеран отримав травми. Його скерували на судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Також слідчі розпочали розслідування за фактом умисного побиття (ст. 125 Кримінального кодексу України).

Того ж дня Київський міський ТЦК та СП повідомив про початок службового розслідування та запевнив, що винних буде покарано. 23 травня Сухопутні війська заявили, що причетних відправлять служити до бойових підрозділів.

«Відносно винних посадових осіб буде ухвалене рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах. Керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному звʼязку з постраждалим ветераном. Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана. Командування Сухопутних військ Збройних сил України рішуче засуджує такі неправомірні дії», – йдеться у повідомленні.

Артем Мороз добровільно долучився до ТрО у березні 2022 року. Він пів року виконував бойові завдання на Херсонщині, де потрапив під мінометний обстріл і внаслідок поранення втратив обидві ноги. У США ветеран отримав спортивні протези, а через кілька місяців пробіг Бостонський марафон. Після реабілітації Артем повернувся на службу до 241 бригади, де займається соціологічною та психологічною підтримкою військових.

Також Артем Мороз став відомим завдяки відео, де він після протезування танцює на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Крім того, Артем Мороз у вересні 2024 року брав участь у презентації колекції одягу SS25 львівського бренду Andreas Moskin під час Ukrainian Fashion Week у Києві.