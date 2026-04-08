Андрій Євтушенко розповів про переформатування Бучанського ТЦК

Після викриття корупційної схеми у 2024 році весь особовий склад Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відправили на службу до бойових підрозділів. Про це у середу, 8 квітня, під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії повідомив заступник начальника Бучанського РТЦК та СП Андрій Євтушенко.

За його словами, після виявлення порушень установа була повністю переформатована. Увесь персонал, який працював на той момент, перевели на бойові посади, а склад центру фактично оновили.

Причиною кадрових рішень став корупційний скандал, що спалахнув у серпні 2024 року. Правоохоронці встановили, що тодішній керівник Бучанського районного ТЦК Леонід Викочко разом зі спільниками організував схему ухилення від мобілізації. За даними слідства, військовозобов’язаним пропонували уникнути призову шляхом оформлення фіктивних медичних висновків про непридатність до служби.

Під час обшуків у фігуранта справи виявили близько 450 тис. доларів. Гроші були приховані у спеціально облаштованих схованках – під підлогою та за обшивкою стін будинку.

Нагадаємо, у серпні 2024 року співробітники Служби безпеки України на Київщині затримали начальників Бориспільського і Бучанського Територіальних центрів комплектування та їхнього спільника – громадянина країни Південного Кавказу. За даними слідчих, вони організували схему ухилення від мобілізації та заробили на ній понад 1 млн доларів.

У вересні того ж року начальнику Бучанського ТЦК оголосили про нову підозру, коли він хотів вийти зі СІЗО.