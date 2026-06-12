На незаконну мобілізацію в Тернопільському ТЦК омбудсману поскаржилися 17 людей

У Тернопільському районному та міському ТЦК та СП утримували чоловіків, які мають психічні розлади та інвалідність. Порушення під час моніторингового візиту в п’ятницю, 12 червня, виявили представники Уповноваженого з прав людини. Про це повідомив у телеграм-каналі омбудсман Дмитро Лубінець.

За результатами перевірки та після втручання представників омбудсмана з військкоматів звільнили п’ятеро людей, які не підлягали мобілізації.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«На момент візиту там утримували близько 28 осіб. Із них 17 письмово звернулися до мене зі скаргами на можливі порушення їхніх прав. Під час спілкування тет-а-тет люди розповіли про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів, а також недотримання вимог під час проходження ВЛК. Усі викладені факти задокументовано, про них уже повідомлено керівництво», – зазначив омбудсмен.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Дмитро Лубінець додав, що один з працівників ТЦК, який наглядав за мобілізованими, був п’яний. Рівень алкоголю в його крові майже у сім разів перевищив допустиму норму.

️Після візиту представників омбудсмана з приміщення ТЦК відпустили п’ятьох мобілізованих чоловіків, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку. Серед них – чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє чоловіків із психічними розладами, а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року.

Дмитро Лубінець також зазначив, що за виявленими фактами звернеться в правоохоронні органи. Він наголосив, що нещодавно подібну ситуацію виявили в Ужгородському ТЦК, де незаконно утримували близько 20 людей. Наразі керівнику Ужгородського районного ТЦК за цим фактом оголосили про підозру.

ZAXID.NET звернувся за коментарем у відділ комунікації Тернопільського обласного ТЦК та СП. Там цю ситуацію пообіцяли прокоментувати згодом.