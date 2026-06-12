Батьки колумбіця прийняли прапор з труни сина

У пʼятницю, 12 червня, у Львові поховали 32-річного колумбійця-військовослужбовця Джана Себастьяна Мазо Рестрепо, який загинув на війні 26 травня 2026 року. Військового поховали на Полі почесних поховань новітніх героїв №87.

Джан Себастьян Мазо Рестрепо приєднався до українського війська у 2023 році. До цього колумбієць служив у морській піхоті та мав бойовий досвід.

Ставши на захист України, він воював у складі 3-го Інтернаціонального легіону Сухопутних військ ЗСУ, а згодом служив у 413-му полку безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ.

Джан Себастьян Мазо Рестрепо. Фото ЛМР

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На прощання з Джаном Себастьяном прибули його батьки та близька родина. Спершу чин поховання відбувався у Гарнізонному храмі, далі – прощання перед міською радою, після чого загиблого провели в останню путь на Поле почесних поховань новітніх героїв №87.

Джана Себастьяна хоронили під двома прапорами – українським та колумбійським. На прощанні прапори урочисто склали та віддали батькам.

Фото ZAXID.NET

Близька подруга Джана Себастьяна Ярина Климчишин виступила з промовою, розповівши, що в своєму усному заповіті колумбієць попросив покласти йому в труну ножа – щоб захищатися від ворогів будь-де.

Виступив також і брат Джана Себастьяна. Він розповів, що одного дня Себастьян молився і надіслав йому пісню – тепер він цю пісню співає на прощання брату.

Останньою промову виголосила мати колумбійця. Вона подякувала усім, хто захищає Україну і розповіла, що саме тут її син почувався щасливим: «Ми хочемо подякувати його побратимам і всім людям, які зробили прощання зі Себастьяном достойним. Я не можу висловити наскільки ми пишаємося ним: ніхто не зобов'язував його йти сюди, але це рішення народилося в його серці через вірування та ідеали. З того часу, як він був малюком, ми розуміли що Себастьян мав особливий дух. Хоч ми з Колумбії багато разів просили його повернутися, то з часом зрозуміли – його місце саме тут. Бо тут він знайшов ціль, сімʼю і те, через що був готовий був віддати усе – навіть життя. Мій біль неможливо описати словами, але мене заспокоює факт, що в Україні він був щасливий. Дуже дякую за все, що ви зробили для мого сина».

Наприкінці промов прозвучала пісня, яку мама написала для Себастьяна.

Навколо його могили зібралися побратими, посестри, рідні та друзі. Усі співали українські пісні, а військові запалили червоні димові шашки.

Фото ZAXID.NET

Після прощання Ярина Климчишин розповіла ZAXID.NET, що Джан Себастьян став її близьким другом, хоч він дуже обережно ставився до нових знайомств. Вона стала його довіреною людиною, яка тримала звʼязок з його батьками, надсилала їм фотографії, розповідала про плани та досягнення. Мама Джана Себастьяна казала їй: «Будь моїми очима там, де би він не був».

Подруга наполягала, щоб Джан Себастьян написав заповіт, однак він не встиг зробити це документально – лише усно: «Ми неодноразово з ним говорили про його смерть. Він сказав, що хоче, щоб його розвіяли над Карпатами, бо він дуже любив Карпати. Але я сказала, що, мабуть, люди захочуть приходити на якесь місце, що його навідати».

Ярина Климчишин показала Джану Себастьяну відео з поховання бразильця Луіса Феліпе Віейра Толедо та запитала Себастьяна чи йому подобається, як прийняли батька загиблого – на що колумбієць ствердно відповів та погодив поховання у Львові на Полі почесних поховань.

«Він любив Львів, і також це найближче місто до кордону, щоб його родичі могли приїжджати», – розповіла Ярина Климчишин.

Побратим Джана Себастьяна Олекса Ільків розповів ZAXID.NET, що Себастьян цікавився українськими звичаями та культурою, вчив пісні Івасюка і навіть купив книги з історії.

«Одного разу на прогулянці біля Дніпра я розказав йому про традиції на свято Івана Купала – і він дуже загорівся ідеєю попасти на святкування. На жаль, до самого свята він не дожив менше місяця», – розповів побратим.

Олекса Ільків додав, що останні місяці Себастьян багато тренувався, а побартими жартома називали його «машиною» – він хотів перейти в ССО, щоб збільшити користь від своєї служби.