Бренд Savory Pet розірвав контракт з Ольгою Мартиновською

Ведуча та зірка кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська перепросила за свої слова, які викликали хвилю обурення в соцмережах. В інтерв’ю вона розповіла про дитячі витівки, серед яких згадала жорстокі епізоди з тваринами.

У четвер, 11 червня, на Ютуб-каналі Маші Єфросиніної вийшла розмова з Мартиновською, де вона поділилася спогадами про своє дитинство, назвавши себе «шибеником». Частина її висловлювань, зокрема про знущання з котами, викликала різку реакцію користувачів соцмереж і зоозахисників.

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«Висіли на парканах і на деревах головою вниз. Кидала котів через дах, бігла, їх там ловила, або прив’язували петарди до хвостів котячих. Ну такий шибеник був», – розповіла в інтерв’ю Мартиновська.

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Після розголосу люди почали звертатися до зоозахисних організацій та бренду Savory Pet, з яким у Мартиновської була рекламна співпраця. Компанія згодом оголосила про розірвання контракту та видалення рекламних матеріалів.

Ведуча Маша Єфросиніна також відреагувала на критику, наголосивши, що ні вона, ні її гостя не підтримують знущання з тварин. Вона вважає, що сказане Мартиновською було «гіперболою».

Зоозахисна організація UAnimals наголосила, що жорстоке поводження з тваринами не може подаватися як безневинна дитяча витівка, адже це формує небезпечне ставлення до насильства.

У свою чергу Ольга Мартиновська в Інстаграмі перепросила за свої слова, заявивши, що не мала на меті виправдовувати жорстокість і не підтримує знущання з тварин. Вона зазначила, що її розповідь була емоційною та некоректно сприйнятою, і підкреслила, що виступає лише за захист і любов до тварин.

Нагадаємо, на початку травня Галицький районний суд визнав уродженку Верховини, підприємицю Лілію Зитинюк винною у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі трьох собак, і призначив їй 3 роки іспитового терміну.