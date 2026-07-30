Зеленський призначив очільників девʼятьох обласних управлінь СБУ

У четвер, 30 липня, Володимир Зеленський змінив керівників обласних управлінь СБУ у девʼятьох областях України. Про це свідчать укази, опубліковані на сайті Офісу Президента.

Володимир Зеленський звільнив Михайла Петрова з посади начальника СБУ в Чернівецькій області й призначив на цю посаду Олега Шворака.

Також президент звільнив Костянтина Семенюка з посади голови СБУ у Полтавській області й призначив його начальником СБУ на Сумщині замість Олега Красношапки. Тоді як управління СБУ на Полтавщині очолив Віталій Мрига. Своєю чергою Олег Красношапка очолив Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, а Василя Демʼянчука президент звільнив з цієї посади.

Юрія Погасія президент звільнив з посади голови СБУ у Черкаській області, на цю посаду він призначив Андрія Литвина. Новим головою СБУ на Миколаївщині Зеленський призначив Олексія Голобородька, а Миколу Лисененка звільнив з цієї посади.

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Олександра Власенка Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, управління в Криму очолив Олександр Приходьон.

Керівником СБУ на Житомирщині став Олександр Судин, який з березня 2026 року був тимчасовим виконувачем обовʼязків.

Управління Служби безпеки України у Львівській області очолив Ярослав Пилип, який замінив на посаді Вадима Онищенка.

Крім того, президент призначив Олега Федоріва начальником Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Водночас Управління роботи з особовим складом СБУ очолила Олена Воронова, вона замінила на посаді Тамару Пашковську, яку президент звільнив.

Нагадаємо, 5 січня 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що Василь Малюк подав у відставку з посади голови СБУ. Того ж дня президент призначив генерал-майора Євгена Хмару виконувачем обов'язки голови Служби безпеки України.

23 квітня Володимир Зеленський призначив керівників у Херсонській, Київській та Харківській областях.

17 липня Кабінет Міністрів за поданням Володимира Зеленського призначив Євгенія Хмару виконувачем обовʼязків міністра оборони. Виконувачем обовʼязків голови СБУ став Олександр Поклад.