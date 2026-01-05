Василь Малюк очолював СБУ з лютого 2023 року

Голова Служби безпеки України (СБУ), генерал-лейтенант Василь Малюк подав у відставку. Про це в понеділок, 5 січня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є», – написав Зеленський.

За словами президента, разом з Малюком вони також обговорили кандидатури на посаду нового очільника СБУ.

Василь Малюк прокоментував свою відставку, зазначивши, що зміни, які впроваджує президент у сфері оборони, спрямовані на безпеку нашої держави.



«З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – додав військовий.

Нагадаємо, 2 січня у медіа з’явилась інформація про нібито намір Володимира Зеленського звільнити голову СБУ Василя Малюка і призначити його очільником Служби зовнішньої розвідки чи секретарем Ради національної безпеки й оборони України. 3 січня проти можливого зняття Малюка з посади офіційно виступили керівник Угруповання обʼєднаних сил Михайло Драпатий, командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко, голова Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, засновник «Азову» та командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Уранці 5 січня «Українська правда» та «РБК-Україна» з посиланням на свої джерела повідомили, що Малюк погодився подати у відставку після тиску з боку президента та може зробити відповідну заяву уже сьогодні.

За даними медіа, на посаду нового очільника Служби безпеки розглядають кандидатури заступника Малюка Олександра Поклада та глави «Альфи» генерала Євгена Хмари.

Що відомо про Василя Малюка

42-річний Василь Малюк із 2001 року працював у регіональних управліннях СБУ, а з 2020 року перейшов на роботу у головне управління Служби безпеки. З 18 липня 2022 року він виконував обов’язки глави спецслужби, замінивши на цій посаді Івана Баканова. 1 грудня 2022 року йому надали звання генерал-майора.

У лютому 2023 року парламент призначив Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки. У січні 2024 року Володимир Зеленський надав голові СБУ звання генерал-лейтенанта.

8 травня 2025 року президент надав звання Героя України голові СБ України Василю Малюку.

Найвідоміші операції та досягнення СБУ під керівництвом Василя Малюка:

спецоперація СБУ «Павутина» – уражено 41 літак стратегічної авіації РФ;

⁠три удари по Кримському мосту у 2022, 2023 та 2025 роках;

винахід морських дронів Sea Baby та ураження ними 14 кораблів РФ;

ліквідація воєнних злочинців і топзрадників: Ігоря Кірілова (Генерал Самокат), Іллі Киви, Владлена Татарського, Армена Саркісяна, Валерія Транковського та інших;

системне руйнування далекобійними дронами нафтової галузі РФ;

⁠викриття «агентів ФСБ в рясах» – понад 180 кримінальних справ щодо представників УПЦ МП;

ліквідація 128 агентурних мереж та вручення 3 800 підозр за держзраду;

самоочищення Служби безпеки від зрадників та російських агентів;