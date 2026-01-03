За словами президента, Україна перебуває в «програмі великого перезавантаження»

Президент Володимир Зеленський оголосив про ротацію всіх керівників у сфері безпеки та оборони. Водночас головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського він міняти не планує. Про це він сказав на пресбрифінгу 3 січня.

Президент зазначив, що наразі Україна перебуває в «програмі великого перезавантаження», яка розпочалась з оновлення Кабінету міністрів України влітку 2025 року. Водночас за його словами, надалі заплановані деякі кадрові зміни в уряді, а також перезавантаження Міністерства оборони, яке розпочнеться після затвердження Верховною Радою нового міністра оборони – Михайла Федорова.

«Що стосується всієї безпекової частини, що стосується всієї правоохоронної системи, як це я й говорив, ми будемо, я особисто, буде займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго, є різні причини. З великою повагою, ми всі в одній команді. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, різних високих позиціях, але, безумовно, будуть і заміни. І, безумовно, будуть ротації всіх, я про це говорив, як і деякі речі відбуваються завдяки моєму підпису, деякі завдяки парламенту», – сказав президент.

Він додав, що завдяки змінам законодавства також вдасться реформувати Державне бюро розслідувань. Концепція ротації буде представлена цього місяця.

«А далі, після того, як буде перезавантаження оборонного сектора, ми будемо йти до армії, до Збройних сил України», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також прокоментував повідомлення про ймовірне звільнення з посади керівника Служби безпеки України Василя Малюка: «Усіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити».

Президент додав, що на сьогодні заміна головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського «не передбачена».

Нагадаємо, 2 січня у медіа з’явилась інформація про нібито намір Володимира Зеленського звільнити голову СБУ Василя Малюка і призначити його очільником Служби зовнішньої розвідки чи секретарем Ради національної безпеки й оборони України. 3 січня проти можливого зняття Малюка з посади офіційно виступили керівник Угруповання обʼєднаних сил Михайло Драпатий, командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко, голова Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, засновник «Азову» та командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.