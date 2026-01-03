Василя Малюка призначили головою СБУ 7 лютого 2023 року

У п’ятницю, 2 січня, джерела «Української правди» в Офісі президента та силовому блоці повідомили, що Володимир Зеленський хоче звільнити голову СБУ Василя Малюка і призначити його очільником Служби зовнішньої розвідки чи секретарем Ради національної безпеки і оборони України. На тлі цих повідомлень командувачі та військові виступили проти зняття Малюка з посади.

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ Михайло Драпатий у своєму дописі заявив, що СБУ під керівництвом Малюка має відчутний вплив на стійкість оборони України.

«Я можу говорити про це з власного досвіду: керуючи найбільшим угрупованням, сформованим у ході війни, я постійно взаємодіяв із СБУ – у питаннях ураження критичних об’єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені. Підтримка Збройних сил з боку СБУ залишається системною й зараз», – написав він.

Командувач Обʼєднаних Сил наголосив, що ефективність рішень голови Служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. За його словами, результати цієї роботи відчутні і полі бою, і в тилу.

«Системність, зваженість у поєднанні з рішучістю, командний підхід і чітка орієнтація на результат – це ті якості, які роблять керівника СБУ ефективним на його нинішній позиції. Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Василь Малюк – саме там, де має бути», – додав Драпатий.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді відзначив, що на якій би з запропонованих силових ланок не був би потенційно ефективний пан Малюк у найближчому майбутньому, кадрові рішення заміни голови СБУ сьогодні є ризиком.

«Ризик ослаблення потужності одного з ключових сучасних українських важковаговиків вгамування імперських амбіцій біснуватого бункерного діда. Безпрецедентний авторитет і повага серед підлеглих, командир Малюк на своєму місці, справжній хробачий жах», – йдеться у його повідомленні.

Засновник «Азову» та командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький зазначив, що заміна Малюка – це пряме послаблення української воєнної машини.

«Заміна Василя Малюка – це пряме ослаблення одного з найефективніших елементів української воєнної машини. Будь-яка кадрова заміна на цьому етапі – ризик для фронту і обороноздатності держави», – заявив він.

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко написав, що Малюк є професіоналом, який максимально занурений в деталі складної роботи його підлеглих.

«Його подекуди нестандартні рішення та ефективне управління, а також беззаперечний авторитет серед особового складу дозволяють СБУ успішно виконувати поставлені перед ними завдання. Для нашої держави велика удача мати такого компетентного та відданого країні керівника СБУ під час війни. Якщо вимірювати компетентність та ефективність роботи посадовців по їх ККД за рік, то, мабуть, він є одним із найефективніших керівників, який робить свою і не лише свою роботу на високому рівні», – зазначив Прокопенко.

Відзначимо, Василя Малюка призначили головою СБУ 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував керівнику Головного управління розвідки генерал-лейтенанту Кирилу Буданову очолити Офіс президента. 39-річний кадровий військовий невдовзі повідомив, що погодився на пропозицію президента.

Новим начальником ГУР замість Буданова став Олег Іващенко. До того він очолював Службу зовнішньої розвідки України.