Президент Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко

Генерал-майор Сергій Дейнеко залишає посаду керівника Державної прикордонної служби України. Надалі він працюватиме в структурі Міністерства внутрішніх справ України. Про 2 січня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення. Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією. Водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ», – пояснив президент причину кадрових змін.

За словами Володимира Зеленського, найближчим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а 50-річний Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.

Голова ДПСУ Сергій Дайнеко (Фото «Української правди»)

Нагадаємо, полковник Сергій Дайнеко очолив Державну прикордонну службу в червні 2019 року. До призначення працював заступником директора Департаменту оперативної діяльності в Адміністрації Державної прикордонної служби. В часи АТО Дайнеко був керівником Луганського прикордонного загону. 2014 року за особливі заслуги його нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. 30 квітня 2020 року Сергій Дайнеко отримав звання генерал-майора.