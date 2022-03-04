Сергій Дейнеко заявив, що українські війська не зупиняться поки не очистять нашу землю від російських загарбників

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко оприлюднив різку заяву, в якій пообіцяв нищити російських військових за ті біди, які вони принесли українцям.

«Звертаюся до кожного, хто діє від імені країни-терориста та їх пособників! Знайте! За пролиті сльози наших жінок, за вбитих вами українських дітей, за кожного загиблого дорослого, побратима, за всіх українців, на яких ви направили свої ракети, ми будемо вас нищити! Без попереджень і без жалю! З терористами перемовин не ведуть!», - йдеться у заяві Сергія Дейнеко, опублікованій у Facebook 4 березня.

Він нагадав, що завдяки незламному опору українських військових та усього українського народу російські війська не зуміли реалізувати свої плани з блискавичного захоплення України.

«При цьому російські тварюки не мають честі та гідності. Що б там не говорили нападники, вони порушують всі можливі правила ведення війни, свідомо руйнують цивільну інфраструктуру. Проти мирних українських міст застосовується артилерія та авіація, від снарядів гинуть наші діти та жінки. Вони влучають в садочки, школи, лікарні. З танків російські солдати розстрілюють автомобілі з людьми», - зазначив Дейнеко.

Голова ДПСУ запропонував росіянами кидати зброю і тікати додому.

«Ми не заспокоїмося, поки наша земля не очиститься від вас! Бійтеся нашого гніву, вам його не стримати!!! Прикордонники, воїни Збройних сил, Нацгвардії, підрозділів територіальної оборони, інших силових відомств та структур вмотивовані, стійкі та непохитні у бажанні звільнити рідну землю від російської орди», - резюмував Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, сьогодні 4 березня, минає дев’ятий день війни Росії проти України. Українські військові щоденно завдають ворогові величезних втрат.

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